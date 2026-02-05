Gobiernos de México y de Puebla impulsan el eje Cuautla-Tlapa

Con una inversión histórica de 13 mil 652 mdp transforman la conectividad con Puebla, Morelos y Guerrero

Puebla, Pue.- El proyecto de construcción de la carretera Cuautla–Tlapa–Marquelia presenta un avance del 90 por ciento en su primera etapa y se consolida como un eje prioritario de 385 kilómetros para el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre Puebla, Morelos y Guerrero.

Con una inversión de 13 mil 652 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el gobierno estatal que preside Alejandro Armenta, busca reducir tiempos y costos de traslado; así como detonar el turismo, comercio y el desarrollo económico local.

El titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, Jesús Esteva Medina, durante su visita a la entidad indicó que ya se trabajó el tramo de Entronque Palomas-Acatlán de Osorio, lo que comprende tres kilómetros. Detalló que en Puebla se tiene un tramo de 36 kilómetros de 49, que comprende los tramos Jantetelco-Izúcar de Matamoros, el Pitayo-Acatlán de Osorio.

En Puebla, la obra atraviesa por los municipios de Tehuitzingo, Tepexco, Acatlán y Chinantla, y favorece la conectividad con los estados de Morelos y Guerrero, en beneficio de productores, transportistas, comerciantes y prestadores de servicios turísticos; así como de la población que accede a servicios de salud, educación y abasto en una de las zonas con mayor rezago histórico.

El proyecto carretero está enmarcado en el eje rector de desarrollo con bienestar e inclusión territorial, al garantizar que las y los poblanos accedan a mejores servicios y una mayor calidad de vida.

Con estas acciones el Gobierno Federal y estatal cumplen con el compromiso del gobierno federal y estatal de cerrar brechas históricas, impulsar el desarrollo en el sur del estado y consolidar infraestructura que genere prosperidad compartida.