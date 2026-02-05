46 años del Teléfono del Consumidor: la Profeco de voz a voz con la población

Brinda asesoría y orientación los 365 días del año

Durante cinco décadas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha implementado métodos de atención oportuna y accesible para las personas consumidoras a través de medios y tecnologías en fortalecimiento de su compromiso institucional de promover una cultura de consumo responsable y de garantizar relaciones comerciales justas, transparentes y seguras.

Uno de los medios más antiguos con el que cuenta la Profeco es el Teléfono del Consumidor, el cual inició sus operaciones el 5 de febrero de 1980 como apoyo al programa ¿Quién es Quién en los Precios?, con 16 telefonistas que informaban los precios de 40 productos de 31 mercados y cadenas de autoservicio de la Ciudad de México y del área metropolitana.

En aquellos años, a las y los operadores se les anunciaban las llamadas mediante un foco que se iluminaba cada vez que alguna persona consumidora se contactaba con la Procuraduría, y los precios, que se actualizaban a diario, se cambiaban manualmente en un pizarrón.

A 46 años de su creación, el Teléfono del Consumidor ha trascendido por generaciones. Un ejemplo de ello es el spot musical popularizado en 1982: “Si de precios se quiere enterar, solo un número tiene que marcar: 568-87-22… Si usted quiere comprar mucho mejor utilice este servicio por favor, 568-87-22”, el cual, en pleno 2026, es recordado colectivamente con su característica melodía. Con el tiempo se agregó el triple cinco al inicio sin modificar la esencia del jingle.

Con la llegada del Internet, se abrieron nuevos canales de comunicación en la Procuraduría, se optimizaron las actividades para agilizar la atención a la población y se crearon herramientas para facilitar el acceso a la información que contribuya a la toma informada y responsable de decisiones de consumo.

Después de más de cuatro décadas el Teléfono del Consumidor ha ampliado el abanico de servicios, pues además de brindar asesoría a las personas que solicitan información sobre cómo hacer valer sus derechos en materia de consumo, también se procesan las quejas y denuncias sobre los proveedores que incumplen con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Asimismo, los usuarios de servicios de telecomunicaciones pueden solicitar su inscripción al Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) vía telefónica y hasta solucionar inconformidades con los proveedores registrados en el mecanismo de la Profeco, Conciliaexprés, de manera inmediata.

Este canal de atención también proporciona información sobre los domicilios de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), del comportamiento comercial de las empresas, de la Revista del Consumidor, así como asesoría personalizada de abogados especialistas en temas de consumo e, incluso, orienta sobre a qué instancia de gobierno acudir cuando la Profeco no tiene competencia.

En el Teléfono del Consumidor cada minuto cuenta. De forma individual, cada telefonista atiende un aproximado de 120 llamadas al día, quienes escuchan las solicitudes de las y los consumidores los 365 días del año, de 09:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 18:00 horas los fines de semana y días festivos.

Actualmente, el Teléfono del Consumidor también cuenta con la línea 800 468 8722 y el sitio web http://telefonodelconsumidor.gob.mx/, canales mediante los cuales la Profeco brinda sus servicios de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana.