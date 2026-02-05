Políticas de Trump rompen con 11 años de remesas al alza

Caída de 4.6 % en 2025

Afectan una desaceleración en la economía de EU y una política migratoria cada vez más agresiva

Tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, las remesas a familias mexicanas se desplomaron un 4,6 % en 2025, para alcanzar los 61,791 millones de dólares, su primer descalabro en 11 años, reportó el Banco de México (Banxico).

El año pasado nuestro país recibió menos que los 64 mil 746 millones de dólares reportados en 2024, la cifra más alta desde que hay registros.

De acuerdo con BBVA, el banco de mayor presencia en el país, las remesas enfrentan nuevos riesgos: una posible desaceleración en la economía estadounidense, una política migratoria cada vez más agresiva en ese país y la apreciación del peso respecto al dólar.

Según Banxico, el número de operaciones cayó 5.48 por ciento, de 164.77 millones a 155.74 millones. En tanto, el monto promedio de cada envío aumentó apenas 0.97 por ciento, de 393 a 397 dólares.

Sólo en diciembre de 2025, según Banxico, las remesas sumaron 5 mil 322 millones de dólares, un aumento nominal de 1.9 por ciento frente a los 5 mil 22 millones de dólares del mismo mes del año anterior.

El grupo financiero Banamex dijo en un reporte que las remesas cayeron en 23 entidades del país, con las mayores contracciones en Estado de México (20.4%), CDMX (17%) y Sinaloa (16.6%). En contraste, destacó el crecimiento en Baja California (22.2%), Guanajuato (8.9%) y Michoacán (8.7%).

La caída anual de las remesas, principalmente de connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos, ocurre en un contexto de constantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un impuesto de uno por ciento a las transferencias de no ciudadanos enviadas al extranjero, entre otras medidas restrictivas.

“Tras 11 años consecutivos de crecimiento de las remesas, en los cuales casi se triplicaron estos flujos al pasar de 23 mil 90 millones de dólares en 2013 a 64 mil 746 millones de dólares en 2024, en 2025 se confirma el fin de este periodo alcista”, indicó BBVA en un análisis.

No obstante, argumentó, la contracción fue menor que la prevista a mediados de año, debido quizás a un aumento de los envíos en los últimos meses de 2025, lo que evitó afectaciones por el nuevo impuesto a las remesas desde Estados Unidos.

La firma financiera descartó que la disminución de los flujos de dinero desde el extranjero perjudique de manera significativa el consumo o la balanza de pagos de México, pero advirtió que existen tres riesgos principales.

Sobre la política migratoria de Trump, BBVA consideró que, pese al aumento de las detenciones de migrantes por parte del ICE en 2025, la cifra es relativamente baja si se considera que en Estados Unidos viven más de 14 millones de migrantes indocumentados, de los cuales cerca de 4.3 millones son de origen mexicano.

“No obstante, si se mantiene la estrategia actual de endurecimiento contra la migración, es probable que pronto se observen impactos más marcados en las remesas, no sólo hacia México, sino a toda América Latina y el Caribe”, apuntó.

Un riesgo que no anticiparon los mercados para el segundo mandato del presidente Trump, agregó BBVA, es la depreciación del dólar a lo largo de 2025. El peso mexicano, apuntó, fue una de las monedas que más ganaron durante 2025 y durante enero pasado siguió avanzando frente a la divisa estadounidense.

Para Monex, las remesas muestran un debilitamiento persistente. “En diciembre se observó una contracción mensual y el menor nivel registrado desde septiembre de 2025, lo que evidencia que la dinámica continúa deteriorada. Asimismo, el monto acumulado mantuvo una trayectoria descendente en los últimos siete meses, una señal que no se observaba desde 2013”.

Resaltó que para 2026 la evolución de las remesas seguirá condicionada a factores externos, principalmente el enfriamiento gradual del mercado laboral estadounidense, políticas migratorias más restrictivas y un contexto político-económico aún incierto.

Pudo ser peor

Según BBVA México, aunque el resultado anual fue negativo, la contracción fue menor a la prevista a mediados de año y en diciembre se rompió una racha de ocho meses consecutivos de caídas.

El banco atribuye ese comportamiento, en parte, a un posible adelanto de envíos ante la expectativa de cambios fiscales en Estados Unidos, origen de 97.1% de las remesas que llegan al país.

BBVA destacó que el desempeño de México contrastó con el de otros países de América Latina y el Caribe, donde las remesas crecieron en promedio más de 16% el año pasado.

En economías como Honduras, Guatemala y El Salvador se observaron alzas a tasa de doble dígito, impulsadas por un mayor flujo de migrantes hacia Estados Unidos en años recientes.

En el caso mexicano, el banco subrayó que la migración no autorizada creció de forma limitada entre 2021 y 2023, lo que redujo la base de nuevos remitentes.

En 2026, algunos factores de presión para el flujo de remesas son una posible desaceleración económica en Estados Unidos, el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Trump, y la apreciación del peso mexicano.