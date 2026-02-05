Ingeniería en Plásticos de UAEMéx forma agentes de cambio para una industria más sostenible

Con casi 14 generaciones de egresados, la licenciatura de Ingeniería en Plásticos se consolida a nivel estatal

Tianguistenco, Méx.- xEn una entidad reconocida a nivel nacional por su liderazgo en la industria del plástico, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través del Centro Universitario Tianguistenco, se consolidó como la primera institución de la región en ofertar la licenciatura de Ingeniería en Plásticos, programa académico que responde a las necesidades productivas y ambientales actuales.

El coordinador de este programa académico de nivel superior, Christian Ruiz Ugalde, explicó que la licenciatura inició actividades en 2008 y cuenta con casi 14 generaciones de egresadas y egresados.

En la actualidad, detalló, la carrera se encuentra en un proceso de reestructuración que entrará en vigor a partir del semestre 2026 B, con la nueva denominación de Ingeniería en Productos Plásticos Sostenibles, con el objetivo de atender las problemáticas ambientales contemporáneas.

Ruiz Ugalde señaló que este rediseño permitirá que, a lo largo de nueve semestres en modalidad presencial, el estudiantado adquiera una sólida formación en el diseño, desarrollo y manufactura de productos plásticos desde un enfoque sostenible, además de contar con bases administrativas y gerenciales que fortalezcan su desempeño profesional.

El académico destacó que el Centro Universitario UAEM Tianguistenco dispone de espacios y equipamiento adecuados para la enseñanza práctica, al contar con siete laboratorios especializados.

En ellos, el alumnado aprende procesos de manufactura mediante máquinas inyectoras, termoformadoras y extrusoras; trabaja en talleres para la elaboración de moldes y herramentales; realiza estudios de caracterización de materiales para analizar propiedades mecánicas y composición química; desarrolla prácticas de metrología para el control de calidad y elabora prototipos mediante impresión y escaneo tridimensional.

Como institución pionera en el Estado de México en la impartición de esta licenciatura, el coordinador subrayó que la UAEMéx forma profesionales capaces de atender los retos ambientales actuales, reconociendo que los plásticos forman parte de estas problemáticas, pero también representan una oportunidad para generar soluciones sostenibles.

“Las y los jóvenes que formamos pueden ser parte de la solución. Nuestro objetivo es convertirlos en agentes de cambio, capaces de proponer alternativas que sean amigables tanto con el medio ambiente como con la economía”, afirmó.

Asimismo, indicó que la comunidad egresada de este programa ha logrado una inserción laboral exitosa dentro y fuera de la entidad, principalmente en las industrias automotriz y del plástico, en áreas como la elaboración de compuestos, la formulación de materiales y la investigación para el desarrollo de plásticos sustentables.

“Años después, muchas y muchos egresados ocupan puestos directivos y, desde ahí impulsan proyectos y generan empleo para sus propios compañeros. Existen numerosos casos de éxito en la industria del plástico”, puntualizó.

Finalmente, Christian Ruiz Ugalde invitó a las juventudes mexiquenses a conocer esta licenciatura y las amplias oportunidades académicas y profesionales que ofrece la UAEMéx, institución que se distingue por su vanguardia y calidad educativa.