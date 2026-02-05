El Bordo “Las Maravillas”, humedal que protege la biodiversidad

Toluca, Méx.- Los humedales representan uno de los ecosistemas más valiosos para el equilibrio ambiental debido a los servicios que prestan, como la conservación de la biodiversidad, el secuestro de carbono y la eliminación de contaminantes. En este contexto, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) resguarda el Bordo “Las Maravillas”, un humedal artificial con alto valor ecológico, académico y social.

De acuerdo con León Velázquez Beltrán, académico universitario y encargado del Bordo “Las Maravillas”, espacio que se localiza en el Campus “El Cerrillo” de la UAEMéx y bajo la administración de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, este humedal se desarrolló desde la década de los años ochenta del siglo pasado y fue construido originalmente para almacenar agua destinada al riego de parcelas pertenecientes a la antigua hacienda del lugar, función que continúa vigente hasta la actualidad.

En el marco del Día Mundial de los Humedales, indicó que el Bordo “Las Maravillas” cuenta con una superficie total de 20 hectáreas protegidas, de las cuales, 16 corresponden a un espejo de agua. En su interior se desarrolla una importante vegetación acuática, dominada por tules y juncos, mientras que en su perímetro se encuentran especies arbóreas como cedros, tejocotes, capulines y sauce llorón, además de arbustos endémicos y la presencia del pasto kikuyo, considerado una especie invasora.

Este humedal alberga una notable diversidad de fauna silvestre. Entre los reptiles destacan la serpiente de cascabel transvolcánica y diversas especies de culebras. Asimismo, se han registrado pequeños mamíferos como hurones, cacomixtles, conejos de montaña y musarañas.

La avifauna constituye uno de los elementos más relevantes del Bordo “Las Maravillas”. En este espacio conviven aves endémicas y migratorias pertenecientes a numerosas familias. Sobresale el pato mexicano, especie emblemática del sitio, además de pijijes, cucharón norteño, cercetas y tepalcates. En cuanto a aves rapaces, se observa con frecuencia al milano cola blanca, caracara, aguililla de Harris y cernícalos, junto con otras especies como carpinteros, golondrinas, gorriones, garzas y tordos.

Velázquez Beltrán explicó que la importancia del humedal está relacionada con su ubicación estratégica, al encontrarse a aproximadamente 25 kilómetros de las Ciénegas de Lerma, formando parte del corredor de aves migratorias que arriban a la región principalmente entre los meses de septiembre y marzo, periodo que en años recientes se ha ampliado debido a cambios ambientales.