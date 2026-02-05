El dispendioso “viaje relámpago” de Gallardo a Japón; opacidad y doble rasero en el gasto público

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Le ganó a Andy López Beltrán.

Una auditoría revela dos años tarde que el viaje de apenas 4 días del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a Japón, costó más de tres y medio millones de pesos al erario potosino.

La visita de entrada por salida del mandatario, realizado en marzo de 2024 y de apenas cuatro días, ha salido a la luz al conocerse los resultados de una auditoría que se ha realizado para dejar en claro además que los gastos de ese viaje se realizaron sin transparencia y sin resultados tangibles, lo que pone en entredicho la fiscalización selectiva en San Luis Potosí y el gasto como un derroche de más del erario potosino.

El informe del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, el IFSE, indica que la Secretaría de Desarrollo Económico erogó 3 millones 592 mil 888 pesos en “giras de promoción” del gobernador, de los cuales unos tres millones se destinaron a viáticos, todo ello sin documentación básica.

Así los enormes gastos -sin facturas ni comprobantes de consumo ni servicios- de encuentros con embajadores, empresarios y funcionarios japoneses que abrieron grandes expectativas, quedaron al final sin resultados concretos para el estado.

La transparencia brilló por su ausencia en las dependencias involucradas.

Ni la Secretaría de Finanzas ni la Sedeco incluyeron detalles del viaje en sus reportes mensuales. En febrero, los gastos reportados por alimentos y eventos no superaban los 39 mil pesos, y en marzo, cientos de pagos fueron clasificados como “otros no especificados” o “pagos a terceros”. Incluso una solicitud de información pública fue respondida con evasivas, al señalar Finanzas que no es responsable del ejercicio financiero.

Tuvieron que pasar casi dos años y una auditoría para que salieran a la luz memorándums, pases de abordar y algunos cuantos comprobantes, aunque aún así quedaron 593 mil pesos pendientes de justificación.

Más que un descuido, se trata de un patrón que mina la confianza ciudadana.

El documento que revela este gasto está firmado por el auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, cuya actuación ha generado dudas debido a un presumible doble rasero en el trámite de esta auditoría.

Entre tanto, se ha puesto la severa lupa de fiscalización en los gastos de viajes de regidores municipales a la Feria Internacional de Turismo en España, en lo que parece una revisión exhaustiva de resultados.

Todo ello, mientras en el caso del costoso viaje del gobernador el informe no evalúa si se cumplieron objetivos más allá de supuestos y promesas sin resultados.

La ausencia de rigor en la revisión de unos y otros gastos deja la sospecha de auditorías con sesgos políticos, severas con unos y complacientes con otros.

Al complaciente escenario se suma el papel de algunos medios informativos afines al régimen potosino y otros portales digitales asociados, que buscan la evidente exoneración mediática sobre el excesivo gasto realizado por el mandatario potosino en su fugaz viaje a Japón y centran sus críticas y cuestionamientos en los viajes de los alcaldes.

Algunos de ellos, que sobresalían por investigaciones periodísticas serias, hoy replican burdos boletines disfrazados de noticias, contribuyendo a crear una imagen pública donde el gasto público se legitima con fotos y discursos, pero no con datos verificables.

El debate está abierto. Los potosinos merecen más que souvenirs simpáticos de un viaje millonario. El desembolso de 3 millones de pesos en un viaje de 4 días a Japón, exige explicaciones claras sobre inversiones atraídas, empleos generados y beneficios reales para el estado.

Si las giras internacionales son “de entrada por salida”, que al menos tengan inversiones productivas, exigen no pocos potosinos. De lo contrario, seguirán siendo un recordatorio de cómo la opacidad y el doble estándar debilitan la democracia y dejan a la ciudadanía pagando la cuenta sin ver los frutos.

Tres mujeres oradoras en el 109 aniversario de la Constitución

En un acontecimiento inédito, el Teatro de la República, en Querétaro, vivió el hecho de que tres mujeres fuesen las oradoras en el 109 aniversario de la Constitución.

Ellas fueron evidentemente la presidenta Claudia Sheinbaum, y las presidentas de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y la del Senado, Laura Itzel Castillo.

Cada una con su visión y circunstancia expresaron su momento desde la principal tribuna del evento, No coincidieron en sus discursos.

La presidenta Sheinbaum aprovechó estar en el recinto donde se elaboró la Constitución de 1917 para reiterar lo dicho por ella en sus mañaneras de que México no se vende, no se doblega ni se convertirá en colonia de nadie, en obvia referencia a los reclamos y presiones que sufre desde Washington por parte del presidente Donald Trump. Nada dicho en directo. Todo en un doble sentido.

La panista Kenia López Rabadán, presidenta de los diputados federales, aprovechó para referirse al proyecto de reforma electoral en curso el cual, dijo, debe garantizar certeza, desarrollo y prosperidad a todos los ciudadanos.

De entrada, esta reforma requiere, agregó, de un acuerdo incluyente, sin filias ni fobias, que represente también al que piensa distinto y que sea el reflejo de todas las visiones y no solo de un pensamiento dominante.

En su intervención, Laura Itzel Castillo, presidenta de los senadores, reconoció que, desde 2018, la 4T en su conjunto ha propiciado reformas que han reorientado la Constitución mexicana.

