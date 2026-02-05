Adán, el operador

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

¿Es un operador político Adán Augusto López? Si, etiquetado en el concepto cómo se evalúa en México.

¿También es un operador electoral, de lo que se conoce como tierra? Ahí surgen dudas, ya que no existen pruebas claras de que lo sea.

Adán siempre ha estado en los cargos de importancia con la superioridad de la mayoría.

Lo hizo en sus tiempos de priista, cuando le iba bien, como operador político del gobernador Manuel Gurría Ordóñez, en su carácter de subsecretario de Gobierno.

No le fue muy bien como operador político electoral, cuando bajó a la tierra y se convirtió en coordinador de campaña del candidato priista al gobierno de Tabasco, Manuel Andrade Díaz.

En ese entonces se le responsabilizó del fracaso en las urnas del candidato priista, así como de las huellas dactilares que obligaron a la nulidad de los comicios.

Tan no le fue bien, que en la reposición del proceso electoral, con el mismo candidato (Andrade Díaz) ya no fue llamado a la campaña.

De su actividad participativa cuando fue diputado federal de oposición, su distingo fue durante la comparecencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano, al que le aventó una serie de billetes de utilería al ver que su discurso no tenía la trascendencia que esperaba.

De su papel como diputado federal del PRD no existe mayor trascendencia.

De la Cámara de Diputados saltó al Senado de la República, siempre bajo la bandera del PRD, donde se distinguió por ser el primer senador que dejó esa bancada para unirse al naciente partido del Movimiento de Regeneración Nacional.

Tampoco su papel como senador fue importante y coordinó a la bancada de Morena, no oficial, e integrada por él mismo.

Ya de ahí fue postulado al gobierno de Tabasco donde triunfó, apoyado por el fenómeno López Obrador.

En ese tiempo no fue requerido como operador de tierra, ni de del PRD o Morena.

La cercanía con López Obrador lo dotó del mágico poder de concertador político, donde no se necesitaba saber, ya que la oposición fue relegada. No se negociaba con ella, ni siquiera se le recibía para dialogar.

Sin embargo, en su posición de secretario de Gobernación no mostraba su verdadero rostro, ya que sabía que mantenerse afable, lo mantendría dentro del grupo de las que fueron llamadas “corcholatas”.

Aquí fue donde mostró su verdadera cara altanera y prepotente, al rechazar los cinco millones de pesos que le otorgarían para su precampaña, la que calculan se situó dentro del rubro de los cien millones de pesos.

Su llegada al Senado de la República, como coordinador de la mayoría legislativa dejó en claro su verdadera cara, la de prepotente, soberbio, altanero, ególatra, altivo y desdeñoso.

Ahora, Adán Augusto tiene la posibilidad de mostrar que es un político completo que puede operar en tierra, ya que no se trata de comprar conciencias como lo hizo en el Senado de la República.

*******

Un alcalde caído y es de Morena, Diego Rivera, de Tequila, Jalisco, fue detenido por presuntos nexos con el narcotráfico, extorsión y otros delitos. No todos en Morena siguen los preceptos de no mentir, no robar y no engañar.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com