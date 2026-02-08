Respalda líder del SUTEyM a dirigencia del PRI en Naucalpan

Rechazo a imposiciones del CEN

Naucalpan, Méx.- Ante las arbitrariedades del dirigente nacional del PRI. Alejandro Moreno Cárdenas, el secretario general del SUTEyM de este municipio, y su base laboral, anunció su respaldo a la actual dirigencia del comité municipal de ese instituto político que lideran, Carlos Alberto Valdés Corona, presidente, y Minerva Marisol Sánchez, secretaria general.

Tomás Palomares Parra hizo patente su apoyo al rechazo generalizado de los priístas de Naucalpan por la imposición desde el CEN, avalada por el CDE del Revolucionario Institucional en el Edomex y de sus titulares, los senadores Alejandro Cárdenas “Alito” y Cristina Ruiz Sandoval.

Rechazo por la imposición del acuerdo del 28 de enero del 2026 que designa sin consultar a la militancia, al órgano de dirección local en pleno y al consejo político, a un delegado especial con funciones de Presidente del Comité Municipal.

El secretario general suteymista reiteró también su solidaridad con el líder moral de la organización sindical, y ex diputado al Congreso del Estado de México, David Parra Sánchez, quien demandó respeto a la militancia priista.

Aseguró que aún están en espera de la convocatoria respectiva para la elección de sus órganos de dirección y poder ir a la competencia en un proceso electivo de selección interna.

De igual manera, lamentó que el documento aún y todavía no llegue al comité municipal y enfrentar la elección mediante un proceso de consulta a la base, libre y democrático.