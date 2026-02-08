Eliminar impuestos que dañan a la economía, propone Enrique Vargas

Agenda legislativa

Valle de México.- Al iniciar el segundo periodo ordinario de ejercicio, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN del Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, informó que su agenda legislativa comprenderá iniciativas que permitan agravar penas en algunos ilícitos, fomentar la denuncia y proteger a las víctimas.

Por otra parte, destacó que se busca eliminar, de manera definitiva, impuestos que afectan la economía de las familias, fortalecer la transparencia y equidad en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, así como armonizar la disciplina militar, entre otras.

Como parte de su trabajo legislativo y tras ser el senador más productivo del Grupo Parlamentario del PAN y el segundo entre sus homólogos de la Cámara Alta en los primeros tres periodos ordinarios de ejercicio, el senador por el Estado de México explicó que, tras llevar a cabo foros y parlamentos y atender, de manera directa, a diversos sectores de la población.

«A partir de los esfuerzos que hemos llevado a cabo en los últimos meses para escuchar a la población y, en general, a todos los sectores, hemos conformado una agenda legislativa robusta y que nos permitirá presentar diversas iniciativas para reformar ordenamientos constitucionales para que podamos avanzar en la construcción de un México más próspero», reiteró.

Entre las iniciativas se encuentran reformas en materia de licencias de paternidad, institucionalizar el Instituto Mexicano del Emprendedor, garantizar que la información y los precios de bienes y servicios turísticos se exhiban en español, así como agravar penas de delitos que se cometan en el transporte público concesionado y para quienes vendan o transporten pirotecnia de manera ilegal.