Total respeto a la vida animal en Jilotzingo

Jilotzingo, Méx.- El presidente municipal Raziel Chavarría Chavarría presentó el Bando Municipal 2026, un instrumento que busca ser una guía para la convivencia, el respeto y la vida diaria en el municipio. Durante su discurso y ante ciudadanía, empresarios y miembros del cabildo en esta demarcación, el edil del PVEM, detalló que el nuevo Bando recoge y respalda las verdaderas necesidades de la ciudadanía, estableciendo reglas claras para una convivencia ordenada y solidaria. El documento es resultado del trabajo institucional del primer año de gobierno e incluye mejoras observadas durante este periodo, como la constitución formal del Consejo de Bienestar Animal, que ya cuenta con reglamento para proteger a los seres sintientes del municipio, recalcó Raziel Chavarría.