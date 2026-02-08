ABREN EL REGISTRO A LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DIPLOMADO

“VIDA CULTURAL, ESPACIO PÚBLICO Y COMUNIDADES EN MOVIMIENTO”

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ofrecen el programa teórico-práctico para formar agentes culturales capaces de diseñar e implementar proyectos de mediación cultural contextualizados, con enfoque intercultural, transdisciplinario y territorial. El prerregistro en línea está abierto del 6 al 20 de febrero de 2026