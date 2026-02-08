Fueradentro obra que cierra la Reincidencia Teatral

Ciclo penitenciario para un público sospechoso

* Funciones los lunes de febrero (2, 9, 16 y 23) a las 20:30 h

* Escrita por Maye Moreno, quien actúa junto a Natacha Lopvet

SHKSPR & Cía inició sus actividades de este año con Reincidencia Teatral, ciclo penitenciario para un público sospechoso, el primero de los tres actos en los que estará dividida su programación 2026. Este ciclo está integrado por tres obras de teatro documental que abordan el encierro, la violencia, la memoria y la reinvención desde distintas experiencias y dispositivos escénicos. Las tres propuestas insisten en utilizar la escena como espacio de memoria, testimonio y resistencia.

Este primer acto está integrado por los montajes Proyectiles: Dispositivo de Reinvención Social, Expediente Durango: bitácora de viaje y Fueradentro; tres piezas que, desde el testimonio, la memoria y la investigación, colocan al espectador frente a historias reales atravesadas por la prisión, la ausencia y la reconstrucción de la vida.

De esta manera, Reincidencia Teatral, ciclo penitenciario para un público sospechoso propone una experiencia escénica que insiste en el teatro como espacio de escucha, confrontación y encuentro.

Fueradentro es la obra encargada de cerrar este ciclo. Esta

obra de teatro documental narra la historia real de una pareja de mujeres que se conocen en prisión, se enamoran y enfrentan juntas la salida a la libertad. Una pieza íntima y contundente sobre la vida después del encierro, la reconstrucción de los vínculos y la supervivencia emocional.

FUNCIONES: Lunes de febrero, 2, 9, 16 y 23, 20:30 h

CRÉDITOS

-Elenco – Maye Moreno, Natacha Lopvet

-Dirección – Maye Moreno

-Dramaturgia – Maye Moreno

Fueradentro se presenta los lunes de febrero a las 20:30 horas en el Foro Shakespeare / Espacio Urgente 2, el costo de los boletos es de 200 pesos (30% de descuento a estudiantes, maestros e INAPAM).

Los boletos están a la venta en la taquilla del Foro Shakespeare, ubicado en la calle de Zamora número 7, en la colonia Condesa, y en la liga foroshakespeare.com