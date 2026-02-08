Secretaría de Salud ampliará plan de vacunación contra el sarampión ante nuevo brote

Hay 23.5 millones de dosis disponibles

Inmunización, principal herramienta de prevención

Ante el incremento de casos de sarampión en el país, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud (Ssa), implementará un programa más amplio de vacunación contra esta enfermedad.

Las autoridades de Salud reiteraron que se cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país. Actualmente, se dispone de 23 millones 529 mil 075 dosis y se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis de vacunas.

La Ssa explicó que la vacunación es la principal herramienta de prevención y así los brotes pueden controlarse rápidamente, pues la movilidad de la población y las zonas con baja inmunización podría favorecer la expansión de contagios.

Además, la Ssa ha solicitado a escuelas y guarderías reforzar los protocolos de control sanitario para evitar la propagación del virus en entornos con gran concentración de niños. Se recomienda a quienes presenten síntomas compatibles con sarampión, como fiebre y erupciones cutáneas, acudir de inmediato a los centros de salud para su diagnóstico y atención, evitando la automedicación.

La dependencia federal continuará con campañas de información y orientación, buscando sensibilizar a la población sobre la importancia de la vacunación y las medidas de prevención para reducir los contagios.

Adicionalmente, se prevé un incremento en la distribución de vacunas a comunidades rurales y zonas marginadas, donde la cobertura histórica ha sido menor y los brotes más difíciles de controlar.

A un año de haber detectado la enfermedad, según las cifras de la Ssa, van 2 mil 027 casos confirmados en 2026 y han fallecido dos personas por sarampión. Además, se confirmaron un total de 8 mil 459 contagios.

Según el corte de información del 5 de febrero de las autoridades sanitarias, los estados más afectados son:

Jalisco, con mil 183 casos de sarampión.

Ciudad de México, con 112 casos.

Sinaloa, con 115 contagios.

Chiapas, con 232 contagios.

Apenas el miércoles 4 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en América, debido al incremento de casos.

Intensifican campaña en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México inició este domingo formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión en la capital, por lo que se instalaron 64 puntos en distintos medios de transporte, además de más de 300 en centros de salud.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó que cada una de las 16 alcaldías tendrá un módulo central de vacunación, que operará hasta las 23:00 de la noche.

Se dio a conocer que en la CDMX actualmente cuenta con más de 200 mil dosis de vacunas para aplicarlas a la población, las cuales serán distribuidas en puntos estratégicos.

En entrevista, Brugada Molina dijo que se harán barridos territoriales para vacunar, por lo que se visitarán 200 colonias en tres días.

“Imagínense, cuántos puntos vamos a tener, algunos móviles y otros permanentes; los centros de salud, los lugares estratégicos en el transporte, algunos lugares emblemáticos donde va mucha gente y otros móviles en donde vamos a ir haciendo un barrido colonia por colonia. Estamos muy organizados para que esto nos vaya saliendo muy bien y poder prevenir”, indicó.

Asimismo, afirmó que es importante que la población sepa que el sarampión no es un problema solo de niños, pues en la Ciudad de México, la mayor parte de los casos que se han dado han sido en personas menores a 50 años, por lo que pidió a la población menor a 49 años acudir a vacunarse.