Aumenta la demanda en el Tren Interurbano; ya se registran aglomeraciones

Despierta interés de capitalinos

A una semana del inicio de operaciones del Tren Interurbano «El Insurgente» en sus siete estaciones de que van de Zinacantepec a Observatorio, la demanda de usuarios se ha incrementado, tanto de quienes lo utilizan para sus actividades cotidianas como las que acuden con el propósito de conocer este sistema de transporte.

Ante el aumento de la demanda de usuarios, las máquinas para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) no se dan abasto, provocando que se generen largas filas en las inmediaciones de la entrada del tren.

A partir de su entrada en operación del todo el tramo de Zinacantepec a la estación Observatorio, el cobro de este transporte masivo que conecta al Estado de México con la Ciudad de México en tan solo 45 minutos únicamente, es a través de tarjeta o boleto electrónico, lo que desconcertó a los usuarios que no cuentan con este dispositivo para poder abordar el tren, teniendo que formarse y retrasando su traslado.

La afluencia se pudo constatar en un recorrido por la terminal Observatorio, donde pasajeros, algunos con cajas de cartón con mercancía diversa, maletas y grandes bolsas, esperaban en andenes para abordar un tren, el cual tardaba entre ocho y 10 minutos en pasar, y por la estación Vasco de Quiroga, donde hubo menor concurrencia.

En el área de taquillas de Observatorio las filas avanzaban con rapidez, debido a que en el módulo destinado a la recarga o adquisición de boletos con código QR se ofrecía información clara a los usuarios. Sin embargo, en algunos casos las máquinas no reconocían el saldo de los plásticos, por lo que era necesario formarse nuevamente para adquirir un boleto o, en su caso, otra tarjeta.

Apoyo a usuarios

Asimismo, un amplio despliegue de personal de apoyo en estaciones y andenes proporcionaba información a los pasajeros, muchos de los cuales aún preguntaban por las tarifas, pese a que estaban visibles en lonas.

Lorenzo, originario de San Juan de Aragón y trabajador de un hotel en Santa Fe, calificó “de primera” el servicio y dijo que le ahorraba tiempo en su traslado, aunque refirió que tuvo que pagar en efectivo debido a una falla en la máquina de recarga. Indicó sentir nostalgia al recordar que también le tocó presenciar la inauguración de la línea 1 del Metro en 1969, y ahora la ruta completa del tren.

Por su parte, personas dedicadas al comercio provenientes del estado de México y que realizan entregas de sus productos en la ciudad señalaron que el servicio les permitiría ampliar su venta en otras zonas.

Adultos mayores indicaron que sería conveniente contar con algún tipo de descuento, ya que al consultar si la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores era válida para acceder a una tarifa preferencial, se les informaba que aún no aplicaba.