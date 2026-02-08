Transforma Clara Brugada unidades habitacionales en la alcaldía Benito Juárez

A través del programa “Otoch”

Impulsa ley para que rentas no rebasen la inflación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó un recorrido por la unidad habitacional 8 de agosto, ubicada en la cerrada 21 de marzo, alcaldía Benito Juárez, para entregar los trabajos de mantenimiento integral realizados en el complejo construido en 1989. Esta intervención forma parte del programa “Otoch”, que desde octubre de 2025 busca garantizar el derecho a una vivienda digna y habitable.

En la unidad 8 de agosto se invirtió un millón 200 mil pesos en pintura, rehabilitación de escaleras, balizamiento de estacionamientos, renovación de luminarias e instalación de detectores de gas. Simultáneamente, se entregaron las obras en las unidades Luis Spota 91, con una inversión de 300 mil pesos para la pintura total de 3 edificios y 21 departamentos, y Tokio 514.

La coordinadora general de atención a unidades habitacionales, Guadalupe Chávez Contreras, informó que en Benito Juárez se han intervenido 90 unidades bajo los ejes de transformación, regeneración y bienestar. A nivel capitalino, el programa ha pintado 465 unidades.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, subrayó que el 40 por ciento de los capitalinos reside en este tipo de inmuebles, por lo que la meta de 2025, de mil 888 unidades atendidas, se ampliará a 2 mil 500 para este 2026.

Este impulso cuenta con un respaldo presupuestal histórico que pasó de 250 millones de pesos en 2024 a 600 millones anuales en 2025 y 2026, sumando un total de mil 200 millones de pesos para atender infraestructura básica, convivencia condominal y regularización mediante apoyos para escrituración.

En el eje de seguridad, se realizó una entrega simbólica del detector de gas “Evita fugas, la prevención es nuestra fuerza” a la administradora Eva Páez.

La mandataria capitalina recordó que en la ciudad se registran 11 incendios diarios, sumando más de 4 mil al año, por lo que estos dispositivos, junto a las “Mochilas de vida”, son vitales. Asimismo, invitó a la población a participar en el primer simulacro del año el 18 de febrero, seguido de ejercicios en mayo y septiembre.

Finalmente, Clara Brugada reafirmó su compromiso con el derecho a la ciudad mediante la iniciativa de ley de Rentas justas, razonables y asequibles. Esta propuesta contempla la creación de la Defensoría Inquilinaria para proteger a inquilinos y arrendadores, subsidios para rentas a sectores vulnerables y un mecanismo de coordinación con la iniciativa privada en zonas de alta detención inmobiliaria para frenar la gentrificación.

“Queremos que la Ciudad de México esté a la vanguardia y no dejar desamparadas a las familias”, concluyó.