Pone el IMSS a disposición de la población herramientas contra los diversos tipos de cáncer

Preventivas y de orientación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con servicios de promoción a la salud y prevención de los diversos tipos de cáncer, a través de la plataforma Chkt en Línea, módulos PrevenIMSS, valoraciones clínicas específicas y orientación para el autocuidado.

El Seguro Social hace un llamado a la población a llevar un estilo de vida saludable con ejercicio regular que permita mantener un peso adecuado, alimentación balanceada baja en carbohidratos, grasas saturadas, alimentos ultra procesados y tener una dieta rica en vegetales y frutas.; evitar consumo de tabaco y alcohol, la exposición prolongada al sol, uso de factores de protección solar, vacunación contra VPH y Hepatitis.

La Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes. (CAODT) (DPM) del IMSS señaló que, al haber un gran porcentaje de tumores relacionados a factores modificables, es importante que la población tome conciencia de que prevenirlos mediante estos hábitos de vida puede bajar considerablemente la susceptibilidad a ese tipo de tumores.

Reportó que, de acuerdo con la última cifra registrada por la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, el Censo Oncológico vigente al 2022 hubo 363 mil 099 casos prevalentes de cáncer en el periodo comprendido entre 2019 a 2022.

De acuerdo con los registros institucionales, los tumores malignos de acuerdo con el orden de frecuencia en la población derechohabiente son: Cáncer de Mama, de Próstata, de la glándula tiroides, tumor maligno del colon y recto, de la piel (excepto melanoma), del cuello uterino, Leucemia, tumor maligno del cuerpo del útero, Linfoma no Hodgkin y Tumor maligno del riñón.

Crear conciencia permanente hará que la población este informada acerca de este mal, y que esté atenta a cualquier síntoma que sugiera cáncer, ya que acudir a los Centros de Salud y solicitar atención de manera oportuna puede mejorar mucho el pronóstico, señaló.

La CAODT subrayó que el cáncer es curable si se detecta y trata a tiempo, por lo que es necesario que la población acuda periódicamente a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) donde recibirá información y orientación en el autocuidado, revisión por personal de salud, integración a programas de detección oportuna y en caso de sospecha, valoración por los espec