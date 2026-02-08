Fortalece Sectur acciones con el sector empresarial de Morelia, dentro del Plan Michoacán

El turismo aporta 9.7% del PIB estatal

Josefina Rodríguez destacó al turismo como eje de desarrollo, cohesión social y construcción de paz



En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo por Morelia, Michoacán, donde sostuvo una reunión con el sector empresarial turístico de la capital del estado, en la que refrendó el papel estratégico del turismo como motor de desarrollo, cohesión social y construcción de paz, en concordancia con la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó que la Prosperidad Compartida se construye a partir de oportunidades reales y de la participación comunitaria, donde el turismo genera empleo local, fortalece la identidad y contribuye a la reconstrucción del tejido social.

“El turismo es empleo, orgullo comunitario e identidad que se convierte en ingreso digno; en los hechos, es una herramienta de paz y transformación social”, afirmó.

Acompañada del secretario de turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, la titular de Sectur destacó que el turismo representa 9.7 por ciento del PIB estatal y 3.1 por ciento del PIB turístico nacional, además de registrar una ocupación hotelera promedio del 60 por ciento, superior a la del año anterior, lo que refleja un sector dinámico que beneficia a miles de familias michoacanas.

Como parte de las actividades de la gira por ese estado, Rodríguez Zamora asistió a la mañanera del Pueblo encabezada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en donde se presentaron avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante sus actividades del jueves, informó que Michoacán cuenta con 60 proyectos de turismo comunitario, de los cuales 45 tienen potencial para integrarse a la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias, con la participación de 30 municipios. Asimismo, señaló que 83 proyectos reciben equipamiento con una inversión de 22.7 millones de pesos, además de acciones de infraestructura turística y mejora urbana en las siete regiones del estado, incluido el pintado de más de 8 mil metros cuadrados de fachadas en la entidad.

En materia de promoción, las acciones que desde la secretarías de Turismo federal y estatal se están llevando a cabo.

“La campaña nacional “Michoacán se vive”, que ya está presente en aeropuertos y que esta semana llegará a los cines; es una campaña extraordinaria. También la campaña internacional “El Alma de México”, que se lanzó en Fitur y ha tenido una gran recepción. La segunda línea de acción son los grandes eventos —deportivos y culturales, así como congresos—, que en 2026 nos permitirán generar más de 33 mil cuartos noche. A ello se suman importantes proyectos de infraestructura turística en las siete regiones del estado, y queremos, además, invitarles a vivir la K’uínchekua en Tzintzuntzan.” expresó.

Estas acciones ya muestran resultados positivos: en 2025 se registraron 570 mil turistas y visitantes más, 6,477 vuelos (+22.4%) y un crecimiento de 6.18 por ciento en la derrama económica, equivalente a 15.2 mil millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, invitó a todas y todos a visitar Michoacán y conocer la grandeza cultural del estado, especialmente esta temporada en que se celebra la K’uínchekua, orgullo purhépecha.

Finalmente, la secretaria reconoció al sector empresarial turístico de Michoacán como aliado estratégico del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al destacar que su labor impulsa el crecimiento económico y fortalece la estabilidad social: “Cuando hay turismo hay empleo; cuando hay empleo hay estabilidad; y cuando hay estabilidad hay futuro”, concluyó.