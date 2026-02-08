El gobierno federal invierte más de mil 600 mdp en obras hidráulicas, para contribuir a la paz y la justicia

En el campo michoacano se destinan aproximadamente 500 mdp

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar las condiciones de vida en la entidad, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementa acciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Lago de Pátzcuaro, así como para hacer más eficiente el uso del agua en el campo, con una inversión superior a mil 600 millones de pesos (mdp).

En materia de agua potable y alcantarillado, en 2025, se invirtieron más de mil mdp, en mil 280 acciones, en beneficio de 99 municipios michoacanos, lo cual contribuirá de manera sustancial a mejorar las condiciones de vida de la población.

Por otra parte, con el fin de mejorar las condiciones ambientales de Pátzcuaro, lo cual impactará positivamente en el ambiente y la salud de la población, se lleva a cabo el saneamiento del lago, para lo cual se destina una inversión histórica de 336 mdp, con lo que se continuará el rescate de este símbolo michoacano.

Estos recursos se destinan a la rehabilitación y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción de terrazas y eliminación de descargas contaminantes, lo cual se prevé concluir a finales de 2026.

En materia hidroagrícola, para hacer un uso más eficiente del agua en el campo y, con ello, producir más con menos agua, al campo michoacano se destinan aproximadamente 500 mdp, en proyectos que se estima terminar en 2027.

Así, con la tecnificación de tres mil 600 hectáreas se incrementará la producción agrícola y se ahorrará 30 por ciento del agua que se usa, lo cual podrá ser destinado al consumo de la población con más necesidades de agua de la región.

Conagua ratifica su compromiso de sumar esfuerzos con los tres órdenes de gobierno, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y la productividad del campo de Michoacán, lo cual beneficia a todo el pueblo de México y al ambiente.