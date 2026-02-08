Invertirá el gobierno federal más de 51 mil mdp en obras de infraestructura en Michoacán

En el marco del plan por la paz y la justicia

Con inversión mixta se atenderán 411 km de autopistas y se realizarán labores de conservación en 2 mil 235 km

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que en el periodo 2026-2029 se invertirán 51 mil 850 millones de pesos en obras de infraestructura en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, señaló que los rubros en los que se aplicarán dichos recursos son: inversión mixta en autopistas, conservación de carreteras, caminos artesanales, Bachilleratos Tecnológicos, senderos seguros y centros deportivos.

Detalló que en inversión mixta se destinarán 43 mil 694 millones de pesos para atender 411 kilómetros de autopistas.

Por otra parte, Esteva Medina dijo que el tramo Pátzcuaro-Uruapan estará concluido el 21 de febrero, solo resta terminar dos pasos inferiores de ferrocarril (PIFFCC). Es una vialidad de 47 kilómetros que se ampliará de dos a cuatro carriles.

Agregó que la carretera Zitácuaro-Maravatío lleva un 60 por ciento de avance. “Atendiendo las instrucciones de la Presidenta y como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se planteó reducir los tiempos, estaba proyectado para terminar en 2027 y lo estamos acortando a diciembre de 2026”. Contará con cuatro carriles de circulación en 71 kilómetros.

La autopista Uruapan-Nueva Italia lleva un 18 por ciento de avance y también se recortarán los tiempos de construcción para concluir en diciembre de 2026. Pasará de dos a cuatro carriles en sus 67 kilómetros de longitud.

En cuanto al tramo de 146 kilómetros de la carretera Nueva Italia-Lázaro Cárdenas se hará una ampliación a cuatro carriles; se tiene un avance de ocho kilómetros de despalme y el ramal de acceso a Uruapan de siete kilómetros ya inició con trabajos preliminares.

En compañía del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la SICT mencionó que sólo resta iniciar la Uruapan-Zamora, en donde ya se definió el trazo y está en proceso de liberación el derecho de vía en coordinación con el gobierno estatal.

En cuanto a la Conservación de la Infraestructura Carretera y Caminos Artesanales, indicó que la inversión es de 6 mil 500 millones de pesos para labores de bacheo y pavimentación en 2 mil 235 kilómetros.

Dijo que se trabajará con Trenes de Pavimentación en las siguientes rutas: Zitácuaro-Ciudad Altamirano, Morelia-Uruapan, Morelia-Guadalajara, Zamora-Guadalajara y Carapan-Playa Azul.

Agregó que se construirán 130 caminos artesanales en 50 municipios, los trabajos comenzarán en marzo.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además, se construirán cinco Bachilleratos Tecnológicos en los municipios de Ario, Morelia, Salvador Escalante, Uruapan y Zacapu, cuyas obras comenzarán en abril y concluirán en octubre de este año.

Finalmente, el funcionario federal mencionó que se trabajará en cuatro kilómetros del programa “Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura”, en San Pedro Zipiajo-Coeneo, Tzintzuntzan y Cucuchucho, así como en la construcción de Centros Deportivos “México Imparable”, en Morelia, Zamora, Jiquilpan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.