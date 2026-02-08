Renace Superissste Tijuana con más inversión lo que permitió incrementar en 463% el abasto

Conmemoró su 28 aniversario

Como parte del proyecto de renacimiento de Tiendas Superissste, la tienda Tijuana conmemoró su 28 aniversario con resultados positivos que reflejan el impacto de la inversión en su modernización, el fortalecimiento del abasto y la mejora integral de su operación, acciones que han impulsado el crecimiento en ventas y el incremento en la afluencia de clientes.

En este proceso de transformación, se realizó una inversión de 4 millones 600 mil pesos destinada a la remodelación de pisos, pintura, techumbre y señalética, con el objetivo de dignificar los espacios y mejorar la experiencia de compra de las y los usuarios.

Estas acciones se acompañan de una estrategia sostenida de fortalecimiento del abasto, que permitió un incremento de 463 por ciento en el número de productos disponibles y amplió la oferta comercial con más del 70 por ciento de artículos de productores locales.

El impacto de esta transformación también se refleja en el desempeño comercial de la tienda. De octubre de 2024 a enero de 2026, las ventas registraron un crecimiento de 652.24 por ciento, lo que consolida a SUPERISSSTE Tijuana como un referente de acceso a productos de calidad y precios justos en la región noroeste del país.

En este contexto, se anunció que la tienda iniciará operaciones como Centro Integrador de la Secretaría de Bienestar en Tijuana, estrategia nacional que ha permitido la dispersión de más de 260 mil apoyos a personas beneficiarias de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y facilita el acceso a trámites, orientación y acompañamiento institucional en un solo lugar, con atención directa.

La celebración de aniversario contó con la participación de la directora regional de Programas para el Bienestar en Tijuana, Alexis Ríos Beltrán; la representante sindical de trabajadores de FINABIEN, Claudia Rincón Paredes; la secretaria general de la Delegación de Jubilados de Tijuana, María Hortencia Damián Ortiz; el jefe de Educación Primaria Federal Sector VII, Luis Manuel Córdoba Román; el subgerente del Programa Leche para el Bienestar, Fernando Francisco Reyes Aceves; así como el Jefe de Servicios de Supervisión de SUPERISSSTE, Carlos Hernández, quienes reconocieron la relevancia social de la tienda como un espacio de cercanía con la población.