Grupo Payasos Musical rescata la música infantil

Con “Dubi Dubi Du” y “Vamos al diamante”

Con más de 20 años de trayectoria, la agrupación apuesta por ritmos alegres y clásicos renovados

Por Arturo Arellano

En tiempos dominados por pantallas, videojuegos y contenidos efímeros en redes sociales, Grupo Payasos Musical decidió ir a contracorriente: retomar la música infantil, modernizarla y devolverla al centro de las fiestas familiares. Con esa misión llegan sus nuevos temas “Dubi Dubi Du” y “Vamos al diamante”, ya disponibles en plataformas digitales, respaldados por dos décadas de trabajo sobre los escenarios.

“El concepto de nosotros es 100% infantil y el lema de nosotros es ‘al rescate de la música infantil’, porque yo en lo personal siento que se está perdiendo ese tipo de música para los niños”, explica Dani, fundador de la agrupación en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Ahorita a los niños les están poniendo otros géneros que yo digo que los pueden escuchar ya que crezcan un poquito más”, añade.

El sencillo que encabeza esta nueva etapa es “Dubi Dubi Du”, un tema pegajoso, bailable y pensado para que lo disfruten tanto los pequeños como los adultos. “Ya pueden ver el video en cualquier plataforma digital, en Spotify, iTunes, YouTube, cualquier plataforma”, detalla Payín Trompeta. “Es una canción que habíamos escuchado y dijimos: ‘vamos a ponerle el toque del Grupo Payasos Musical’, algo movido y pegajoso, con bailes también.”

Junto a este lanzamiento, el grupo presenta también “Vamos al diamante”, otro tema infantil con la misma fórmula: melodías sencillas, ritmos contagiosos y coreografías fáciles de seguir, en este caso en apoyo al equipo de Beisbol los Tomateros de Cualiacán, de donde son originarios. Ambas canciones forman parte de la estrategia con la que la agrupación busca conectar con niñas, niños y con los papás que crecieron escuchando clásicos del género.

Temas para toda la familia

La elección de cada tema pasa por un proceso cuidadoso en el que se privilegia el ritmo y la posibilidad de que el público participe. “somos los encargados de estar buscando las canciones más movidas, las más pegajosas para los niños”, explica Tirolín. “Nos encargamos de buscarles bailes para que los puedan hacer tanto en nuestras presentaciones como en casa viendo los videos y darle la alegría que caracteriza al Grupo Payasos Musical.”

Aunque se trata de un concepto infantil, Payasos Musical funciona como una banda en toda regla: hay batería, guitarra, trompeta, voces y animación en vivo. “Es una agrupación totalmente en vivo, así como puede mirar alguna otra agrupación, pero para puras canciones infantiles”, subraya Payín Trompeta. Esa decisión, dicen, marca una diferencia en un mercado saturado de pistas pregrabadas.

La imagen de payaso fue una ocurrencia que terminó convirtiéndose en identidad. “Fue una ocurrencia mía el decir: ‘¿sabes qué? se me antoja hacer un grupo de payasos para música infantil y para tocar la música que son de Tatiana, Cri Cri y todo eso’”, recuerda Dani. “Le dije a mi hijo, él es el mayor, y me apoyaron. Fue una idea nada más así… y aquí estamos 20 años después.”

Tatiana es su madrina

Entre las influencias que mencionan está, por supuesto, Tatiana, su madrina artística. “No podían faltar sus canciones también”, cuenta Payín. “No me quiero bañar, La patita Lulú, Chango Marango… hay muchas, muchas canciones.” El reto, admite, es tomar temas “tatuados en el inconsciente” del público y proponer versiones nuevas sin perder su esencia. “Ese es el punto, es lo bonito también del Grupo Payasos Musical: darle el toque de nosotros. Venimos de un estado donde se escuchan muchas cumbias, donde la gente es muy alegre, entonces estudiamos la canción y, aunque sea tranquila, la hacemos un poquito más alegre para que tanto los niños chiquitos como la gente mayor la puedan bailar.”

Aunque su fuerte hoy son las versiones y adaptaciones, el grupo ya trabaja en material inédito y posibles colaboraciones. “Claro que sí, de hecho estamos en ese proceso, que es un poco largo, pero sí, queremos tener canciones propias del Grupo Payasos Musical”, adelanta Payín. “Esperemos próximamente hacer diferentes colaboraciones. Una de las que más o menos ahí hay algunas pláticas es con Tatiana.”

En medio de la competencia que representan el reguetón, los contenidos virales y los videojuegos, la apuesta del grupo ha sido hacer de la música infantil una experiencia compartida entre generaciones. “Hicimos la música infantil más alegre, más movida”, explica Dani. “¿Para qué? Para que, por ejemplo, yo como papá, para que me guste el ritmo y la pueda bailar con los niños y poderles enseñar la música infantil que me tocó escuchar a mí en mis tiempos, e inculcárselas a los niños. Así es más alegre, los niños entienden los pasos, pueden hacerlos, y ese es el motivo.”

Durante su paso por la Ciudad de México, el grupo mantiene la agenda abierta. “Tenemos agenda abierta para todo 2026: para Día del Niño, teatros del pueblo, carnavales, para cualquier cosa”, comenta Payín. “Pueden estar atentos a nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Grupo Payasos Musical en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, en cualquier plataforma. Ahí vamos a estar publicando: ‘vamos a estar en tal ciudad, vamos a estar así’ y por lo pronto también tenemos agenda con eventos privados.”

Antes de despedirse, dejan un mensaje claro para madres y padres de familia: “Que nos sigan en las redes sociales y que a los papás les inculquen a los niños la música infantil”, pide Dani. “Hay que rescatar esa música bonita para los niños y ya ellos crecerán y elegirán el tipo de música que sea de su agrado.”

Con “Dubi Dubi Du” y “Vamos al diamante”, Grupo Payasos Musical ratifica su apuesta: un espectáculo infantil hecho completamente en vivo, con payasos-músicos jóvenes, buen humor y el objetivo de que las nuevas generaciones crezcan con una banda sonora tan entrañable como la de sus padres.