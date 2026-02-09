Estiman derrama de 36 mil mdp en el Día del Amor

Ante la celebración del Día del Amor y la Amistad, del próximo sábado 14 de febrero, comenzaron las estimaciones que este festejo dejará para la economía el sector terciario a nivel nacional.

En este año podría registrarse un incremento del 11 por ciento, así lo dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre.

Señaló que parte de este incremento obedece al aumento de precios e incluso al incremento en el salario.

“La derrama económica que se estima para este 14 de febrero es de 36.2 mil millones de pesos como derrama económica, lo que estamos esperando. Es un incremento del 11.4% respecto al 2025, esto obviamente pues es impulsado por el incremento de los precios, por el incremento salarial, por un mayor consumo, especialmente en épocas que son emblemáticas en regalos y experiencias, desayunos, comidas, cenas, de todo no, toda la inversión que se hace en ese día”.

Por su parte la Coparmex en la capital del país dijo que el aporte de la CDMX será de 3 mil 29 millones de pesos, los giros que se verán más impactados serán los sectores de entretenimiento, gastronómico, alojamiento y recreación, entre ellos bares, cafeterías y restaurantes.

El organismo patronal consideró que esa celebración no es solo social, sino que representa un motor económico, en donde casi 77 mil unidades económicas en las que laboran más de medio millón de personas se verán impactadas.

¿Cuánto gastan los mexicanos en San Valentín?

Los datos muestran que el gasto se concentra principalmente en experiencias y obsequios tradicionales. Éstos son los regalos más comunes y su costo promedio:

Cena o comida romántica (33%): alrededor de 904 pesos

Experiencias (16%), como conciertos o spa: mil 44 pesos

Ropa (15%): cerca de 772 pesos

Bombones o chocolates (7%): 600 pesos

Flores (7%): 619 pesos

Perfume (5%): 879 pesos

Viajes (3%): hasta mil 587 pesos