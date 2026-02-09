José Alberto Castro alista su nueva producción

Una telenovela de corte western

Realiza su primera junta de trabajo con el elenco y staff

El productor José Alberto Castro encabezó la primera junta de trabajo con el elenco y el equipo de producción que formará parte de su nueva telenovela. A la sesión también asistieron las áreas de servicio y el equipo técnico que participará en este melodrama.

Durante el encuentro, el productor dio indicaciones sobre lo que implicará grabar durante casi dos meses en distintas locaciones ubicadas en Arizona, Estados Unidos. Explicó que la decisión de trasladar la producción a esa zona fronteriza, responde al interés de mostrar imponentes imágenes de haciendas nunca utilizadas en la televisión mexicana.

Destacó que la arquitectura y ambientación de las haciendas que se utilizarán en Arizona, guardan una notable similitud con las ubicadas en el estado de Sonora.

El Shankle Ranch, ubicado en Tubac, y el Rancho De los Cerros, en Tucson, serán los principales escenarios donde se desarrollará esta historia. Ambos ranchos se encuentran en operación y cuentan con extensas áreas para crianza de ganado.

En la reunión también se abordaron temas logísticos, como las características de cada locación, sus reglas y restricciones, las condiciones climáticas de la zona y la mecánica de traslados, entre otros.

Al tratarse de una telenovela de corte western, en la que habrá una importante presencia de animales de granja, el elenco recibirá capacitación sobre el manejo de ranchos, trato de animales y el uso de herramientas y maquinaria de campo. Cabe señalar que varios de los actores que integran el elenco de esta telenovela ya se encuentran tomando clases de equitación.

Entre el elenco que asistió a esta primera junta de trabajo se encuentran Emmanuel Palomares, Sofía Castro, Mar Contreras, Sergio Goyri, Raúl Araiza, Brandon Peniche, Dalilah Polanco, Emilio Osorio, Daniela Martínez, Patricia Navidad, Claudia Zepeda, Federico Ayos, Arantza Ruiz, Claudia Bouza, Iván Arana, Mar Bonnelly, Arena Ibarra y Minnie West.

La telenovela se grabará utilizando la más avanzada tecnología de filmación. La dirección de escena estará a cargo de Santiago Barbosa y Luis Manzo. La dirección de cámaras será de Bernardo Nájera y Mauricio Manzano.

La nueva producción de José Alberto Castro, cuyo título tentativo es Hermanos Coraje, estrenará por las estrellas en el segundo semestre de 2026, en el horario de las 21:30 horas.