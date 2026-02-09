Realizarán campaña de vacunación abierta al público en general

Toluca, Méx.- La Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), dependiente de la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, llevará a cabo una campaña de vacunación enfocada en la prevención de enfermedades comunes durante la temporada invernal.

Como parte de esta jornada, se aplicarán vacunas contra Covid-19, influenza y neumococo, además de la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), con el objetivo de fortalecer la protección de la salud de la población.

La campaña se realizará el 11 de febrero, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Clínica Multidisciplinaria de Salud, ubicada en la avenida Jesús Carranza número 205.

Esta actividad está abierta al público en general, así como a la comunidad universitaria. Como único requisito, las personas interesadas deberán presentar INE o CURP y realizar un registro previo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/suNTAnQHPyVn7S3M6

Las vacunas contra Covid-19 e influenza se aplicarán a partir de los seis meses de edad; la de neumococo, desde los seis meses y en personas adultas mayores de 60 años; mientras que la triple viral se administrará a personas de un año y hasta los 50 años de edad.

Durante la jornada se dará prioridad a grupos vulnerables, como infancias, personas adultas mayores y aquellas consideradas de riesgo.

Esta Campaña de Vacunación se lleva a cabo en el marco de la Feria “Mujeres y Niñas en la Ciencia: explorando las ciencias de la salud”, la cual también contempla stands informativos, cuentacuentos y módulos de orientación sobre los servicios de salud que la UAEMéx ofrece al público en general y a su comunidad universitaria.