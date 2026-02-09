La agobiada e infructuosa presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo

– TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

A la presidenta Claudia Sheinbaum le brotan los problemas, de todo tipo, todos los días, por todas partes.

Desde la humillante limpieza de los zapatos del ministro presidente de la Corte, hasta la grave proliferación del sarampión al que ahora se le suma una reincidente epidemia de dengue, el levantamiento y ejecución de trabajadores mineros, la aprehensión del narco-alcalde de Morena en Tequila, Jalisco, el descabece de la dirigencia de la 4T en el Senado con el retiro de Adán Augusto López, las crecientes presiones del presidente Donald Trump para que deje de dar gasolinas y petróleo a Cuba y el atorón al parecer insalvable de los pluris en la reforma electoral que le heredó Andrés Manuel López Obrador y que la ha expuesto ante la negativa del Verde y PT a aprobarla.

Con la carga de los asuntos sin resolver sobre el huachicol fiscal que involucra a mandos de La Marina, a gobernadores y alcaldes y que llega incluso a las campañas electorales de Morena junto al de La Barredora y su vinculación con Adán Augusto López y otros personajes de Morena e hijos de AMLO.

Encima de todo la violencia e inseguridad no amainan, los capitales se fugan y la economía simplemente no crece ni una décima. No pasamos de crecimiento cero.

Total, una Presidencia más cerca de la revocación que de la confirmación, por más que sus encuestadores y medios cuatroteros se afanen por hacer creer lo contrario.

Hoy prácticamente todo lo hace aguas. Se la hunde.

Lo de Tequila, confirma lo dicho por Trump

En este contexto de crisis profunda y generalizada los hechos tienden a confirmar los señalamientos realizados por el presidente de EU, Donald Trump, y su entorno y Congreso de que el narco y la delincuencia cogobiernan en México.

Esto quedó en claro con la lista presentada por el diario Reforma de 25 alcaldes detenidos desde 2018 -año en que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia- por estar ligados al narco y delincuencia.

Ciertamente, Tequila no es el municipio más importante de Jalisco o del país, pero sí muy mediático. Y el que su alcalde haya sido aprehendido por ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación no es poca cosa.

En este contexto, cobran validez las denuncias de legisladores de EU y del entorno de Trump, vía medios, respecto de que igual hay gobernadores, líderes políticos y senadores y diputados sobre todo de Morena que deben ser investigados, detenidos y enjuiciados por ser parte del narco.

Morena pondrá filtros en candidaturas

La confirmación de que el gobierno de la 4T y su partido, Morena, están infiltrados por el narco se dio el fin de la semana durante el Consejo Nacional del partido en el poder.

Ahí, los consejeros, encabezados por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, acordaron imponer filtros para evitar postular a cargos de elección -senadores, diputados, alcaldes, gobernadores- a malandrines del narco o de la delincuencia organizada por fue el caso del alcaldes de Tequila.

Estos filtros, se dijo, deben operar antes de las elecciones intermedias generales de 2027.

El siguiente Consejo Nacional morenista deberá definir el método con el cual el partido en el poder evitará que la selección de candidatos impida lanzar a personajes con antecedentes penales o vínculos con carteles.

La estética de la discordia

Hace algunas legislaturas, cerca del área de los bancos, en San Lázaro hubo no sólo un área de limpieza de zapatos, sino una estética modesta con un tercio de peluqueros.

Muchos eran los diputados y diputadas, y personal de servicio, incluso hasta visitantes, que acudían ahí para arreglarse el cabello.

En la nueva sede del Senado no recuerdo más que el saloncito de corte y arreglo de cabello para nada extraordinario que ha sido estos días centro del escándalo y debate mediático.

En mi ya largo paso por Senado y Diputados he visto a no pocos legisladores y legisladoras que citan a sus estéticos de confianza a sus oficinas para cortarse y arreglarse el cabello sin que nadie se sienta ofendido por ello.

En Senado y Cámara de Diputados hay oficinas diversas de servicios, como una agencia de viajes, una oficina de la CFE donde se puede pagar el recibo de la luz, cajeros bancarios, varias oficinas de bancos, cafeterías diversas, restaurantes, librerías, aseadores de calzado, y una estética.

Nada extraordinario creo yo.

En el Senado en Washington existe una estética interna para arreglarles el cabello a legisladores y legisladoras sean Republicanos y Demócratas y para el resto del personal de esa cámara.

Cerca de ahí, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en Washington, existe otra estética que se conoce comúnmente como House Cuts (anteriormente «House Barber Shop«), localizada en el sótano del edificio de oficinas de la Cámara Rayburn (Rayburn House Office Building).

Nada por qué hacer escándalos, digo yo.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa