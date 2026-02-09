Red de alcaldes

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Saber que un alcalde está vinculado a la delincuencia no es noticia, la detención del mismo si se considera un hito en el devenir cotidiano de México.

Es conocido por la población y las autoridades que en muchos municipios del país se encuentran en contubernio las autoridades locales y el crimen organizado y, en algunos casos llega la sociedad hasta las más altas esferas.

Limpiar las escaleras de arriba hacia abajo quedó como una frase ocurrente que hoy se vale recordar que, si no se pudo hacerlo, ahora hay que invertir la escoba y hacerlo de abajo hacia arriba, al ver que pueblos enteros se encuentran infestados por la delincuencia.

Son varios los estados que luchan diariamente contra la presencia de los grupos delincuenciales, sin poderlos erradicar y cuando mucho logran contenerlos por un tiempo, ya que una nueva arremetida logra su cometido.

Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, entre otros, dan cuenta de los constantes enfrentamientos entre los bandos de la delincuencia, principalmente en pequeños poblados.

La expansión de los grupos delincuenciales es constante y cada vez más la proyección de los mismos rebasa los espacios tradicionales del país.

Diego Rivera Navarro es un personaje como tantos otros hay en la política nacional que construyen sus cotos en pequeños poblados y que saltan al conocimiento general por sus acciones de gobierno, ajenas a lo que de ellos se espera.

Estos personajes se vuelven populares y conscientes de ello buscan volcar su popularidad en las urnas, donde la población se olvida de la mala fama que les precede.

Hay demasiados ejemplos similares que las autoridades se olvidan de cotejar sus fichas para evitar que los electores cometan errores cada vez más frecuentes.

Es cierto que los partidos, principalmente, deben cuidar los elementos que eligen para representarlos en las urnas y que la repetición de los mismos nombres o de sus familiares (esposos, esposas, hijos, etc.) son una tentación para convertir esos territorios en cotos personales.

Las autoridades electorales y los propios partidos deben ser los filtros que eviten errores de este tipo.

Cada vez son más los alcaldes o ex alcaldes caídos por sus vínculos con la delincuencia o que incluso forman sus propios grupos del crimen organizado, pero tardan demasiado en actuar contra ellos.

Desde el 2018, en que asumió el gobierno federal la llamada cuarta transformación, han sido detenidos 25 narco-alcaldes, curiosamente ocho de Morena, 4 del PRI, otros tantos de MC, tres del PRD e igual número del PAN, entre otros.

Se trata de ediles de poblaciones pequeñas, destacando el caso de Tequila, un municipio que no se encuentra entre los 10 más poblados de Jalisco y con poco más de 50 mil habitantes, pero con un apetitoso caudal de turistas.

Hay que esperar que esta acción emprendida en Jalisco sea el comienzo de una operación más grande y que no solamente respondió a las quejas de personajes de alto nivel con acceso a la presidenta Claudia Sheinbaum lo que haya permitido esta embestida.

********

Dice Ricardo Monreal que la reforma electoral ya está lista y que los plurinominales se mantendrán en número como ahora, lo que representa un triunfo de sus aliados, el Partido Verde y el del Trabajo

