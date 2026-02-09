BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL LX

Los Seattle Seahawks derrotaron 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium, no obstante, Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo, se robó el espectáculo, al ser el primer latino cantando casi todo en español en este evento.

Puerto Rico al centro del escenario: El show abrió con una calle puertorriqueña, con barrios y símbolos de la isla, dejando claro que el espectáculo sería un homenaje directo a sus raíces.

El español como idioma dominante: Bad Bunny cantó casi todo el tiempo en español, sin adaptar sus letras, mostrando que la música latina puede ocupar el escenario principal sin “traducirse” al inglés.

“God Bless America” y la lista de países: Al final nombró en voz alta más de 20 países del continente tras decir “God Bless America”, resignificando “América” como un territorio compartido, no solo Estados Unidos.

El balón con “Together We Are America”: Alzó un balón con la frase “Together We Are America”, usando el símbolo clásico del futbol americano para lanzar un mensaje de unidad hemisférica.

Referencia a la vida y problemas de Puerto Rico: La escenografía incluyó escenas de vida cotidiana caribeña y un poste eléctrico, interpretado como guiño a los apagones y crisis de infraestructura en la isla.

Cameos de Lady Gaga y Ricky Martin: La aparición de Lady Gaga y Ricky Martin reforzó la idea de un puente entre el pop estadounidense y la tradición musical latina, más allá de un solo artista urbano.

Mensaje político sobre migración e inclusión: El cierre en español, las banderas y el balón de unidad se leyeron como mensaje pro-migración y contra la criminalización de las comunidades latinas.

Reacción del público latino en redes: En redes sociales, usuarios de América Latina y de la diáspora celebraron que el medio tiempo fuera íntegramente en español y se reconocieron en las banderas, los barrios y los símbolos del Caribe.

Críticas de Donald Trump: Trump calificó el show de “terrible” y criticó que fuera en español, evidenciando el choque entre una visión excluyente del nacionalismo y una América multicultural.

Un punto de inflexión en el halftime: Crónicas coinciden en que este medio tiempo marcó un antes y un después, al poner en el centro del Super Bowl debates sobre identidad latina, idioma y pertenencia en “América”.