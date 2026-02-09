Entrega el alcalde Isaac Montoya unidad médica del DIF en San Agustín

En beneficio de 21 mil vecinos naucalpenses

Naucalpan, Méx.- Como parte de una política de atención integral a las comunidades y tras décadas de abandono por administraciones anteriores, el alcalde Isaac Montoya Márquez entregó la Unidad Médica DIF Santa Lilia, ubicada en la colonia Lomas de San Agustín,renovada de manera integral en beneficio de alrededor de 21 mil vecinas y vecinos.

Ahí, el munícipe destacó que esta atención integral no solo debe entenderse desde lo constructivo, sino también desde lo social, y reconoció el trabajo del personal del DIF, del equipo médico, así como de la Presidenta Honoraria del DIF Naucalpan, dado que esta obra beneficiará directamente a cerca de 21 mil habitantes, quienes ahora podrán acceder a servicios de salud con dignidad y enfoque preventivo.

Asimismo, subrayó que “el compromiso es seguir avanzando para garantizar el cuadro básico de salud y, este mismo año, avanzar en la ampliación de la Clínica de Especialidades de Naucalpan, con la visión de consolidar un hospital público municipal”.

El alcalde reiteró que su gobierno se distingue por llegar a las comunidades con soluciones concretas y obras que atienden problemáticas históricas, como fue el caso de la Unidad Médica Santa Lilia, que se encontraba en condiciones deplorables.

Esta rehabilitación beneficiará a habitantes de colonias como San Agustín, Santa Lilia, Santa Úrsula, San Lorenzo Totolinga y Loma Linda, entre otras, consolidándose como un espacio comunitario que permanecerá como legado para las futuras generaciones.

La unidad operada por el Sistema Municipal DIF, fue renovada de manera integral, tanto en su interior como en su exterior, permitiendo ofrecer servicios de medicina general y odontología en condiciones dignas, seguras y humanas para la población.