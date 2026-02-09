Azucena Cisneros resuelve cochinero que dejó Vilchis en Ecatepec: Colonos

Agradecen repavimentación de la Avenida Toluca

Por Arturo Baena

Ecatepec, Méx.- “El ex presidente Fernando Vilchi dejó un cochinero administrativo y político. Se han detectado desvíos de recursos con compras a doble precio y obras fantasmas, entre otras arbitrariedades, que la actual alcaldesa Azucena Cisneros ha denunciado. Hoy, las cosas son diferentes bajo su gestión”, señalaron vecinos ecatepenses.

Tras casi dos décadas de baches y abandono, el gobierno de Ecatepec repavimentó avenida Toluca, de más de medio kilómetro de longitud y que comunica a siete comunidades de la parte alta del municipio, entre ellas San Carlos y Lomas de San Carlos.

“Vilchis dejó hoyos y Azu los reparó”, “Hoy celebramos una obra y su palabra cumplida” y “El pueblo no olvida a quien sí cumple”, fueron algunas leyendas que colonos plasmaron en cartulinas y que mostraron durante la inauguración de la vialidad.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss cortó el listón inaugural y junto con decenas de vecinos caminó por la avenida, de 550 metros de longitud y que fue repavimentada con concreto hidráulico, con inversión de 15 millones 18 mil 837.11 pesos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom).

“Este gobierno tiene que terminar con el rezago. No vamos a acabar con todo, pero vamos a avanzar mucho porque la gente en las zonas altas merece vivir con dignidad, con servicios de calidad y eso es algo que traigo en mi corazón, en mi mente todos los días”, aseguró la munícipe.

Cisneros Coss adelantó a los colonos que próximamente el gobierno municipal repavimentará una avenida secundaria o terciaria por día, para abatir el rezago.