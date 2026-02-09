Organismo de Agua Potable de Naucalpan, con finanzas sólidas

Primer lugar en evaluación del OSFEM

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Los organismos de agua, eran catalogados como la «caja chica» de administraciones municipales, que utilizaban sus recursos con fines políticos. Hoy, esto cambió, pues el actuar de sus titulares es observado con lupa por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Dentro de los trabajos que realiza este organismo, es decir el OSFEM, existe un sistema de armonización contable y dentro de estos lineamientos, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) de este municipio cerró el año con excelentes resultados

En entrevista con este medio, Ricardo Gudiño Morales, director del organismo, destacó que, efectivamente, en el mes de diciembre se obtuvo un 100 por ciento de cumplimiento en la evaluación 2025 de armonización contable, que lo ubicaron como uno de los mejores organismos municipales de agua.

Con mencionada evaluación, se posiciona al OAPAS en el primer lugar del Estado de México, de entre 75 entes evaluados, consolidándolo como un organismo con finanzas sólidas y transparentes en beneficio de las familias naucalpenses.

“Esta evaluación coloca al OAPAS en un excelente nivel, cumpliendo así sus compromisos tal y como lo ha instruido el presidente municipal, Isaac Montoya. Seguiremos esforzándonos día con día «, dijo el funcionario.

Ricardo Gudiño reiteró qué, contrario a lo que muchos creen o piensan, “en Naucalpan se reparan pozos y fugas para que el suministro de agua esté garantizado en todo el territorio”.

Finalmente, el director del OAPAS recordó que «habrá una regularización de tomas omisas en diversos lugares del municipio. En breve se les ingresará al sistema de agua potable»..