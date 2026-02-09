Rinden homenaje a Don Mario Ruiz de Chávez, ex alcalde de Naucalpan

Naucalpan, Mex.- «¡Fuera Amlito Moreno del PRI!», «¡No permitiremos imposiciones!», y «¡Respeto a la militancia!», fueron algunas de las consignas de actores políticos y militantes de este instituto político, durante la entrega de reconocimientos al mérito partidista que se otorgó a distinguidos priistas de Naucalpan. Ahí, en el auditorio, la notaría pública, Patricia Ruiz de Chavez, recibió de manos del ex diputado David Parra Sánchez, Carlos Corona y Marisol Sánchez, un reconocimiento póstumo a su padre, el ex presidente municipal Mario Ruiz de Chávez, un político que puso muy en alto a este municipio. En la sede priista se recordó la trayectoria de uno de los mejores alcaldes que ha tenido Naucalpan, «Don Mario, el famoso «Tigre» siempre se preocupó y ocupó por atender las necesidades de las familias naucalpenses, nos dejó una gran legado», dijo Parra Sánchez.