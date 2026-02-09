BRONCO REGRESA CON EL GRAN BAILE TOUR

ARENA MONTERREY 03 OCTUBRE 2026

ARENA CDMX 05 DICIEMBRE 2026

BRONCO anuncia oficialmente su gira 2026 titulada El Gran Baile, un proyecto que rinde homenaje a los grandes bailes de los años 90, etapa en la que la agrupación consolidó uno de los momentos más importantes y arrolladores de su trayectoria, dando origen a la recordada Broncomanía.

Con una producción de gran formato que integra escenografía renovada, arte digital y un majestuoso despliegue de luz y sonido, BRONCO se prepara para revivir la esencia de aquellos escenarios multitudinarios donde miles de personas se reunían para celebrar su música.

En el marco de sus 47 años de carrera, la agrupación llevará El Gran Baile a los escenarios más grandes y emblemáticos de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, sumando una gira por España, reafirmando su vigencia y el legado musical que ha trascendido generaciones.

Como parte de esta gira, BRONCO se presentará el 03 de octubre en la Arena Monterrey y el 05 de diciembre en la Arena CDMX, dos de los recintos más importantes en América Latina.

El Gran Baile es una celebración de la historia de BRONCO y una invitación a reencontrarse con la música que ha marcado a millones de seguidores a lo largo de casi cinco décadas.

Información General

Arena Monterrey:

– Preventa Banco Azteca: miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero a partir de las 10:00 hrs.

– Venta al público en general: A partir del sábado 14 de febrero a las 10:00 horas.

– Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena Monterrey, El Palacio de Hierro e Innovasport.

Arena CDMX:

– Preventa Banco Azteca: miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de febrero a partir de las 10:00 hrs.

– Venta al público en general: A partir del sábado 14 de febrero a las 10:00 horas.

– Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.