Todo listo para el regreso de “Checo” Pérez a la F1

Arranca en marzo la temporada 2026

El piloto tapatío asume el reto con Cadillac y adelanta que “es un proyecto a largo plazo”

Tras un año sabático en 2025, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez regresa a la Fórmula 1 en la temporada 2026 como parte del proyecto debutante de Cadillac, escudería respaldada por General Motors.

Más allá del entusiasmo por una nueva etapa, el tapatío dejó claro que su retorno no implica conformismo, sino una exigencia plena dentro de un proyecto que entiende como un proceso de largo plazo.

Con un contrato firmado por dos temporadas y la responsabilidad de encabezar el desarrollo del equipo junto a Valtteri Bottas, Pérez se prepara para asumir un reto inédito en su trayectoria dentro del automovilismo.

El estreno oficial de Cadillac en la máxima categoría llegará en el Gran Premio de Australia, programado para el 6, 7 y 8 de marzo, en un escenario caracterizado por la entrada en vigor de una nueva normativa técnica. Para la escudería estadounidense, el desafío será inmediato, aunque la experiencia de ·Checo” Pérez aparece como un factor clave para acelerar los procesos internos.

El propio Pérez reconoció que los primeros pasos no serán sencillos, al tratarse de una estructura completamente nueva dentro de la categoría. No obstante, destacó que el trabajo previo ha sido extenso y que su trayectoria le permite dimensionar el alcance del proyecto.

Peleará con Bottas

“Checo” Pérez aseguró que va a competir con Valtteri Bottas dentro de la escudería Cadillac, pues los dos experimentados pilotos buscan convertirse en el número 1 dentro del nuevo equipo del Gran circo y por ello es que el mexicano busca dar su máximo esfuerzo y como consecuencia tener un buen regreso a los circuitos.

Además, Pérez aseguró que tiene “mucho que aportar a Cadillac” en su temporada debut gracias a su experiencia dentro del automovilismo profesional, pero lo espera un arduo trabajo con cada carrera, por tanto, su regreso no es “un paseo de domingos”.

Pero una lucha entre los dos pilotos de Cadillac no es algo negativo para Pérez, pues, según sus declaraciones, es algo que lo va a motivar carrera tras carrera.

“Creo será una competencia interna muy buena, porque Valtteri Bottas es uno de los pilotos más exitosos en la Fórmula 1 actualmente, tiene mucha experiencia y velocidad, tenerlo al lado es una fuerza que me empuja constantemente a dar lo mejor de mí”.

Entre los dos juntos tienen 527 victorias acumuladas en los grandes premios de la Fórmula 1, 16 primeros lugares, 106 podios en total y tres subcampeonatos, entre ellos el que consiguió ‘Checo’ Pérez con Red Bull como compañero de Max Verstappen.

Asimismo, agradeció a la nueva escudería de la Fórmula 1 por tomarlo en cuenta e integrarlo el equipo de trabajo. “Regresar con Cadillac es un sueño hecho realidad para mí, especialmente en esta etapa de mi carrera (…) es un equipo que me escucha, me recibió con los brazos abiertos y me demostraron lo importante que es sentirse parte de algo y mi objetivo es llevarlo adelante”.

Para finalizar, pidió tener paciencia en los resultados del ‘team’ porque es algo reciente y falta precisar detalles, especialmente del rendimiento del coche.

“Fueron muchos meses de preparación, pero en un proyecto nuevo todo es distinto, muchas cosas se mejoran y dentro del equipo saben que se trata de tener resultados a largo plazo”, señaló.

Cadillac revela el coche de Checo Pérez en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX fue el marco perfecto para la presentación del monoplaza que utilizará Cadillac en su debut en la Fórmula 1.

El monoplaza en el que correrá el mexicano Checo Pérez a partir de la temporada que está por arrancar presenta una estética elegante, saliéndose de los colores tradicionales dentro de la parrilla.

En cuanto al color se refiere el coche presenta un diseño monocromático, en el cual predomina el negro en compañía del blanco; los acabados metálicos y plateados le dan un aspecto futurista.

El icónico logo de Cadillac se encuentra ubicado en las laterales y no podía faltar el 11 de Checo Pérez, número que utiliza en honor a su ídolo Iván Zamorano.

El monoplaza en el que estará compitiendo Sergio Pérez está vestido por algunos patrocinadores, entre ellos se encuentran TWG, Claro, Jim Beam e IFS.

Los neumáticos, fabricados por Pirelli P Zero, tienen un rines que cuentan con un diseño de disco cerrado en blanco, lo que acentúa su aerodinámica y estilo moderno.

Arranca campeonato en el primer fin de semana de marzo

Con la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 y la confirmación de los pilotos en la parrilla para el 2026 de la F1, todo está listo para el inicio de un nuevo capítulo en el deporte automovilístico.

McLaren llega con la tranquilidad de conseguir el campeonato de constructores y el de pilotos gracias a la victoria de Lando Norris, pero nuevamente todo comienza de 0.

De acuerdo con información oficial de la FIA, el primer Gran Premio de la temporada 2026 de F1 está programado para los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo.

Se trata del Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, en Melbourne, donde veremos el nuevo formato con 22 pilotos en la pista y 11 escuderías luchando por el podio.