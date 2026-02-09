Senadores dedican más tiempo al salón de belleza que a la reforma laboral

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

La aplicación de reformas laborales en beneficio de los trabajadores, que incluye la jornada de 40 horas semanales y aumento de salarios, ha generado un nuevo desacuerdo entre la oposición y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que, por alguna razón no muy conocida, la mantiene estancada, ni para adelante ni para atrás.

Esto fue recordado ayer por los coordinadores de los diputados y de los senadores y diputados del PRI, Manuel Añorve Baños y Rubén Moreira Valdez, respectivamente.

El ex gobernador de Coahuila y ahora diputado federal, Moreira, promueve nuevamente un punto de acuerdo para exigir al Senado la publicación inmediata de la declaratoria de reforma constitucional en materia salarial.

La propuesta, indicó el legislador priista, busca garantizar un ingreso mínimo de 18 mil pesos mensuales para policías, Guardia Nacional, médicos, enfermeras y maestros, sectores considerados estratégicos para el país.

Su demanda tiene como finalidad destrabar un proceso legislativo que permanece detenido, a pesar de que ya se cumplieron los requisitos constitucionales para concretar la reforma y hacer efectivos sus beneficios.

El diputado priista advirtió que la demora de más de un año en la conclusión de este procedimiento representa un grave incumplimiento institucional, que afecta directamente a miles de trabajadores mexicanos.

Señaló que esta falta de acción puede interpretarse como un obstáculo al ejercicio pleno de la democracia y al fortalecimiento del Estado de derecho. Subrayó que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad ineludible de concluir, en tiempo y forma, todo procedimiento de reforma constitucional, incluida la emisión de las declaratorias correspondientes.

Moreira Valdez recordó que, según información oficial de la Secretaría de Gobernación, desde el 14 de octubre de 2024 se alcanzaron los 17 votos de Congresos Locales necesarios y, a pesar de ello, no se publica en el Diario Oficial de la Federación y, por consiguiente, no entra en vigor.

A su vez, su homólogo en el Senado, el guerrerense Manuel Añorve Baños, también ha insistido en que su Cámara publique la mencionada reforma laboral.

Desde septiembre del año anterior, el senador priista urgió a la presidencia de la Mesa Directiva de la denominada Cámara alta publicar la reforma al Artículo 123 constitucional, que establece el incremento al salario mínimo de maestros, policías, guardas nacional y personal médico.

Añorve explicó que esta solicitud es prioritaria para ser atendida, ya que representa un acto de justicia social para los sectores mencionados, debido a que todos los días hacen, con su labor, grandes acciones para el país y los ciudadanos; por lo tanto, es necesario publicar dicha reforma que establece que su salario mínimo, sea de aproximadamente 18 mil pesos.

Añorve señaló en particular que no es aceptable la actitud del anterior presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, quien seguramente “la guardó en su cajón” sin pensar en el bien de la ciudadanía.

Agregó que es inexplicable la razón por la que no ha sido publicada, toda vez que todos los grupos parlamentarios votaron a favor de aprobarla a finales del 2024, además ya fue aprobada por 31 Congresos estatales.

Pero lo cierto, es que ya cambió la directiva del Senado y ahora la preside Laura Itzel Castillo Juárez, hija del desaparecido luchador de izquierda Heberto Castillo, quien durante su trayectoria política fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), cuyo principal motivación consistía precisamente en mejorar la condición de ese sector de la población.

Las exigencias de los dirigentes priistas ha recibido el respaldo de una figura de la llamada Cuarta Transformación, el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, la principal organización obrera del oficialismo. El mencionado dirigente sindical es la segunda fuerza dentro de la jerarquía del oficialismo en la Cámara de Diputados, sólo detrás del coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila.

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México no puede darse en abstracto ni basarse en consignas, afirmó Haces.

Se trata, agregó, de una decisión con impacto directo en el empleo, la productividad, el bienestar y la competitividad del país, por lo que el debate debe sustentarse en evidencia.

Señaló que México enfrenta retos estructurales en el mundo del trabajo: crecimiento económico limitado, jornadas de las más largas de la OCDE y una alta rotación laboral que genera desgaste.

El dirigente sindical sostuvo que hablar de una semana de 40 horas no es un tema ideológico, sino de modernización laboral.

Haces Barba destacó que la experiencia internacional en la reducción de horas laborales ofrece aprendizajes valiosos. Indicó que en Islandia, tras un experimento de reducción de jornada, la productividad se mantuvo o mejoró, disminuyó el estrés y más del 85 por ciento de los trabajadores accedió a esquemas más cortos o flexibles. Asimismo, en Chile, la reducción gradual de 45 a 40 horas permitió mejorar la conciliación vida- trabajo y reducir la rotación, protegiendo el empleo y a las Pymes, apuntó el legislador. También recordó que en el Reino Unido pruebas piloto mostraron hasta 57 por ciento menos rotación y mayor retención de talento.

Para México, subrayó, la clave está en una implementación gradual, con enfoque sectorial, medición constante y diálogo social. “La reducción de la jornada laboral no es un salto al vacío. El mundo ya hizo el laboratorio”, sentenció el dirigente de la oficialista CATEM.

Mientras se da este debate tan importante para millones de trabajadores del país, los senadores se distraen en un asunto que parece reservado para las páginas de sociales o de espectáculos: la reapertura o no de un salón de belleza en el edificio de Paseo de la Reforma, el cual carece de otros servicios esenciales.

Ayer se informó que la presidenta de la Mesa Directiva, la mencionada Laura Itzel Castillo, y el vicecoordinador del PVEM, el ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín, se declararon a favor de que se mantenga el servicio de estética en la sede del Senado.

Los coordinadores del PAN y PRI, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, respectivamente, manifestaron su postura en contra; incluso la vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos también se posicionó porque se cierre este espacio de salón de belleza, de acuerdo con la información recabada con los líderes parlamentarios.

A su vez, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, reconoció que se le dedicó más tiempo al polémico asunto de la estética que a la reforma en materia de jornada laboral de 40 horas.

“No lo minimizamos, aunque no es nuestra tarea sustantiva de la Junta estar revisando, lo hicimos y le dedicamos un buen de tiempo. Incluso yo les decía a mis compañeros: oigan, le hemos dedicado más tiempo, que a esta importantísima reforma constitucional”, reconoció.

El morenista señaló que no puede definir las prioridades de las personas, aunque su labor como coordinador y presidente de la Jucopo es dar los espacios a todos los grupos parlamentarios para que se expresen.

Agregó que, por lo pronto, el servicio de estética en el Senado estará suspendido. En conferencia de prensa, anunció que se hará una revisión integral de todos los espacios y servicios que se ofrecen al interior de la sede legislativa. Es buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios, dijo.

Anunció que la siguiente semana se brindará un informe donde se darán a conocer detalles sobre este polémico salón de belleza utilizado por senadoras del bloque oficialista.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, consideró correcto la decisión de la Jucopo en revisar todos los espacios y servicios que se ofrecen al interior de la sede legislativa, aunque su postura puntual es el cierre definitivo de la estética.

“Tenemos temas más importantes que estar dando explicaciones por un salón de belleza, de servicio, que probablemente en otro tiempo hubiera sido muy necesario, pero que fue Morena quien lo canceló”, manifestó al señalar que la apertura de la estética tuvo vicios desde su origen.