PRESENTAN 68 OBRAS DE LA COLECCIÓN GELMAN SANTANDER EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO

TRAS CASI 20 AÑOS SIN EXHIBIRSE EN MÉXICO, LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL INBAL

Relatos modernos . Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander integra una selección de piezas emblemáticas del arte mexicano, para acercarlas a nuevas generaciones

Reúne obras de creadores como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y María Izquierdo, entre otros referentes fundamentales de las artes plásticas del siglo XX

“Es muy significativo y simbólico que la itinerancia de esta nueva etapa inicie en el país de origen de las y los artistas que la conforman y donde fue creada la colección”: Claudia Curiel de Icaza

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Museo de Arte Moderno (MAM), presenta la exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, en colaboración con Fundación Banco Santander. La muestra reúne 68 piezas de uno de los acervos más representativos del arte moderno mexicano del siglo XX y marca su reencuentro con el público en México tras casi 20 años sin exhibirse en el país.

Reunidas por Jacques y Natasha Gelman desde la década de 1940 –a las que se han sumado, con el tiempo, piezas en continuidad con la línea de la colección–, las obras de arte moderno mexicano se presentan en la Ciudad de México, antes de iniciar una nueva etapa de itinerancia internacional como Colección Gelman Santander.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “para la Secretaría de Cultura es muy significativo y simbólico que la itinerancia de esta nueva etapa inicie en el país de origen de las y los artistas que la conforman y donde fue creada la colección, con el fin de que nuevas generaciones tengan acceso a obras fundamentales del arte moderno mexicano a 20 años de su última exhibición.

“Esto es resultado de meses de gestión con la Colección Gelman Santander, a través del INBAL, a quienes les agradezco el trabajo coordinado en aras de la difusión del arte mexicano”, agregó la secretaria Curiel de Icaza.

A cargo del MAM, la curaduría propone un recorrido por distintas vertientes del arte moderno en México: la construcción de una iconografía nacional, los lenguajes de vanguardia, las tensiones entre tradición y modernidad, y la potencia de la experimentación plástica y visual. La lectura se articula en cuatro núcleos temáticos: Retratos. Presencias construidas; Naturaleza: entre el orden y el caos; La creación de una nación, y Lo moderno: paradojas de una nueva realidad.

La directora general del INBAL, Alejandra de la Paz, señaló que “esta exposición es el resultado de la suma de esfuerzos institucionales y refleja la convicción del Instituto por fortalecer la divulgación del patrimonio artístico, acercando a los públicos al arte, a través de nuestra red de museos”.

Entre las piezas más destacadas que se presentarán dentro de la exposición se encuentran los retratos comisionados por Jacques y Natasha Gelman a artistas como Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga y David Alfaro Siqueiros, además de obras cruciales dentro de la trayectoria de artistas como Diego Rivera, cuyo óleo Vendedora de alcatraces (1943), revela la síntesis que construía entre vanguardia y tradición.

Destaca también la presencia de José Clemente Orozco con un autorretrato realizado en acuarela, imagen que capta el enérgico carácter que distinguió al artista jalisciense, y con la pieza titulada Salón México (1940), un gouache que pertenece a una importante línea de trabajo en la que Orozco representó, con una visión un tanto sombría, la vida nocturna de la Ciudad de México.

Por su parte, la obra de Frida Kahlo ocupa un lugar fundamental tanto en la colección como en la exposición, con diez óleos entre los que destacan Autorretrato con collar (1933) y Diego en mi pensamiento (1943), ejemplos excepcionales del conjunto significativo de autorretratos que llegaron a reunir de la artista. Además, se presentarán obras de Gunther Gerzso, Carlos Mérida, María Izquierdo, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, entre otros.

La directora del Museo y curadora de la exposición, Marisol Argüelles, dijo que “para el Museo de Arte Moderno ha sido un privilegio estar cerca de esta colección y proponer una mirada que evidencia su naturaleza plural. El reto de curarla permite no solo mirar más a fondo en su historia, sino hacer visible la potencia de una colección tan singular”.

De las 68 obras que integran la exposición, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico. Para su exhibición pública, el INBAL ha concluido el registro institucional correspondiente ante el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), instancia responsable de la inscripción de Monumentos Artísticos, tanto de estas piezas como de las demás obras de la Colección Gelman Santander que cuentan con dicha declaratoria. Con ello se fortalece la trazabilidad, el control técnico y las condiciones de resguardo durante su presentación.

La presentación de la Colección Gelman Santander en el Museo de Arte Moderno consolida la vocación del espacio para difundir los movimientos y creadores que dieron forma a la modernidad mexicana, una etapa decisiva de la producción artística nacional con proyección internacional. Asimismo, reconoce la importancia del coleccionismo como práctica de preservación que, en alianza con las instituciones museísticas, acerca a las audiencias obras que conforman una identidad en común.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México agradece a la Fundación Banco Santander su colaboración y apoyo, así como a las personas e instancias que han hecho posible la presentación de la extraordinaria colección en el MAM. Su colaboración con el INBAL redundará en beneficio de las audiencias y en una comprensión más profunda de un periodo clave en la historia del arte mexicano.

Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander se presenta del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026, en el Museo de Arte Moderno (avenida Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec).