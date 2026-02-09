En México, cerca del 75% de las personas tiene deudas

– Más del 40% solo cubre el pago de intereses cada mes, lo que alarga los plazos y eleva el costo final

Después de semanas de gastos y más gastos, el inicio del año ofrece un respiro. El aguinaldo se fue entre regalos, cenas y vacaciones, y enero concentró buena parte de los pagos de diciembre. Con el ritmo de consumo bajando, febrero abre una ventana donde las finanzas se estabilizan y aparece una oportunidad para ordenar cuentas y empezar a pagar deudas.

En México, 4 de cada 10 personas tiene algún tipo de deuda, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y se estima que una gran parte de la población, únicamente, paga los intereses mínimos cada mes, una práctica que extiende el plazo durante años y aumenta el costo final.

Para Hugh Bruce, Chief Consumer Officer de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia (SIC) con más de 20 años de experiencia en el sector, pagar deudas no siempre es sencillo. Por ello, recomienda “comenzar por liquidar los compromisos más pequeños, ya que esto mejora la gestión de los recursos, genera una sensación inmediata de avance y activa un círculo virtuoso que ordena el presupuesto mensual y devuelve a las personas la sensación de control sobre sus finanzas”.

¿Cuál es la estrategia más efectiva?

La tentación de atacar primero el pago pendiente más grande parece lógica; no obstante, en la práctica puede resultar frustrante. Los saldos altos tardan meses en reducirse y esa lentitud desanima a quienes buscan mejorar su salud financiera. Por el contrario, pagar deudas menores ofrece resultados más rápidos y mantiene la motivación alta.

Suceden dos cosas: primero, liberas el dinero que necesitabas para ese pago mensual y ahora puedes usarlo en otro compromiso; segundo, ves un resultado concreto de tu esfuerzo. Esa victoria te da confianza y energía para seguir adelante.

Ante este escenario, en el que contar con un camino claro se vuelve de vital importancia para lograr un mayor bienestar financiero, Círculo de Crédito comparte una de las estrategias más efectivas para liquidar deudas y recuperar oxígeno financiero:

– A. Orden y claridad desde el principio: Para dar el primer paso se necesita honestidad total. Anotar cada pago pendiente: tarjetas de crédito, préstamos personales, compras a meses sin intereses, todo. Para tener un panorama completo, consultar Mi Reporte de Crédito Especial (Mi RCE) permite tener presentes todas las deudas y evitar que alguna quede fuera de la lista. Con esa información, el siguiente paso es organizar los saldos de menor a mayor y comenzar por liquidar el más pequeño.

– B. Prioriza los pagos mínimos y evita atrasos: En meses financieramente ajustados como enero y febrero, el objetivo es estabilidad. Asegura el pago mínimo de todos los compromisos para evitar intereses, recargos o afectaciones al historial crediticio. Si cuentas con un “guardadito”, úsalo estratégicamente para mantenerte al corriente.

– C. Se vale recortar gastos no indispensables mientras te estabilizas: Reducir temporalmente salidas, compras impulsivas, suscripciones o gastos prescindibles libera flujo para cumplir con tus compromisos financieros. No es un castigo ni una renuncia, es una decisión para recuperar el equilibrio.

– D. Aplica el efecto bola de nieve: Una vez saldada la primera deuda, tomar todo el dinero que se usaba para ella y sumarlo al pago de la siguiente más pequeña. Este efecto hace que cada pago sea cada vez más grande.

– E. Constancia antes que velocidad: La constancia es más importante que la velocidad. Algunos meses se podrá abonar más, otros menos. La clave está en mantener el compromiso. Con cada deuda liquidada, el flujo de efectivo aumenta y el camino hacia la libertad financiera se vuelve más claro.

Se extiende cuesta de enero

Para cientos de familias del país, cada inicio de año se presenta esta situación por la temible cuesta de enero, la cual muchas veces se extiende a febrero y marzo. Los gastos excesivos de diciembre, las deudas acumuladas, los compromisos financieros pendientes por pagar, los juguetes de Reyes Magos y el alza generalizada de precios son motivos suficientes para que los hogares consideren esta opción.

Uno de cada tres mexicanos de entre 18 y 70 años recurre a casas de empeño -como el Nacional Monte de Piedad- para atender una emergencia, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Ante esta situación, el flujo de personas que buscan empeñar algún bien crece entre 15% y 30% en esta temporada, según la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre).

Huelga impide empeños

El Nacional Monte de Piedad es una de las instituciones más emblemáticas y grandes en el segmento prendario. Con 250 años de operación, se convirtió en sinónimo de tradición entre las familias del país; sin embargo, las miles de personas que suelen acudir en estas fechas en busca liquidez inmediata no podrán hacerlo este año, porque está en huelga desde el 1 de octubre pasado.

De acuerdo con sus últimos reportes, el Nacional Monte de Piedad cuenta con más de 300 sucursales en el país, en las cuales se llevan a cabo 7.2 millones de préstamos prendarios al año, a 1.16 millones de clientes (63% es mujer), con un monto promedio mensual de 3,938 pesos. Su cartera de préstamos total ronda en 29,000 millones de pesos.