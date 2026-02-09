Inicia gobierno del Edomex acciones para detectar casos de sarampión en escuelas

Activan filtros sanitarios y uso de cubrebocas

La Secretaría de Salud estatal subrayó que la mejor manera de prevenir el sarampión y otras enfermedades es mediante la vacunación

Toluca, Estado de México. Con el objetivo de prevenir, detectar y atender oportunamente casos de sarampión, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, recomienda a las autoridades educativas estatales y municipales, directores(as) de planteles escolares y personal de salud escolar que, a partir del lunes 9 de febrero, se lleven a cabo filtros sanitarios en los planteles educativos y solicitar el uso de cubrebocas.

Se debe promover la vacunación contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) en niños de 6 meses a 9 años y Sarampión y rubéola (SR) en personas de 10 años a 49 años, conforme al esquema oficial; además de facilitar campañas de recuperación de coberturas vacunales en coordinación con instancias de salud.

Los filtros sanitarios deben ser diarios en la entrada de todos los planteles escolares del Estado de México y deben incluir toma de temperatura con termómetro sin contacto, observación clínica rápida por el personal y en caso de tener temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos rojos, tos, manchas blancas dentro de la boca, separar al alumno/a en un área de aislamiento y contactar inmediatamente a la unidad de salud local para evaluación y toma de muestras si procede.

El uso de cubrebocas para todo el personal escolar y estudiantes de niveles que lo permitan, debe ser tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física, así mismo capacitar al personal escolar designado en la identificación de signos y síntomas de sarampión, uso de termómetros sin contacto, protocolo de aislamiento y notificación.

Las autoridades escolares deberán comunicar e informar a madres, padres y tutores sobre la medida, su propósito y el protocolo a seguir en caso de que un estudiante presente síntomas, establecer canales de comunicación con las unidades de salud locales para recibir capacitación y reportar, así como dar seguimiento a casos sospechosos.

Se deberán registrar diariamente las actividades del filtro sanitario y los casos detectados en formato estándar (nombre de la escuela, fecha, nombre del alumno, edad, domicilio, nombre y teléfono de padre o tutor), que se enviará a la Dirección de Epidemiología del Estado, activar vigilancia intensificada en planteles donde se detecten casos sospechosos o confirmados; se debe mantener ventilación adecuada en aulas, promover el lavado de manos y medidas de higiene respiratoria.

Por lo anterior, la Secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera, subrayó que la mejor manera de prevenir el sarampión y otras enfermedades es mediante la vacunación. Destacó que del 7 al 15 de febrero se lleva a cabo en la entidad la Campaña Estatal de Vacunación, para la cual se han dispuesto 450 puntos de inmunización distribuidos en todo el territorio estatal, además de las jornadas que se realizan los días domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Gracias a estas acciones, a la fecha se han aplicado más de 1.6 millones de vacunas contra el sarampión.