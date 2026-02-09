Transforman el Parque Ecoturístico de Tepetlixpa

Tepetlixpa, Estado de México.- Con una inversión de 17 millones de pesos, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez hizo realidad la rehabilitación integral del Parque Ecoturístico Tepetlixpa, y devolvió a la comunidad un espacio emblemático que ahora cuenta con instalaciones modernas y seguras. En este “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”, se transforma la vida de las familias mexiquenses.

A nombre de la Mandataria estatal, el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), Carlos Maza Lara, entregó esta obra y destacó que beneficia directamente a más de 5 mil 200 habitantes de la región de Los Volcanes.

El Titular de la Sedui subrayó que estos trabajos no solo mejoran el entorno urbano, sino que fortalecen la identidad local y ofrecen a las familias un punto de encuentro digno que eleva su calidad de vida y fomenta el desarrollo social en la zona.

La renovación del parque pone énfasis en la activación física: para el área deportiva se rehabilitaron la cancha de fútbol y sus gradas, además de la cancha de frontón, se realizó una nueva de usos múltiples.

Para la diversión de niñas y niños y el bienestar de los adultos, se construyó un área de juegos infantiles y se acondicionaron zonas de ejercitadores al aire libre y calistenia, a fin de garantizar opciones de recreación para las y los integrantes del hogar.

Como parte del fomento a la cultura, se rehabilitó el auditorio, el cual ahora funciona como un foro para presentaciones artísticas y reuniones comunitarias.

El proyecto se complementó con la construcción de un nuevo núcleo sanitario, un área de estacionamiento y muros en colindancia, para asegurar que los visitantes del parque disfruten de instalaciones cómodas, ordenadas y seguras en todo momento.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de rescatar los espacios públicos con valor social en el territorio estatal.