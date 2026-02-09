Las Becas del Bienestar registran crecimiento de 216%, de 2019 a 2026: Sheinbaum

Hay 22.8 millones de becarios

“Cuando no hay corrupción, hay recursos suficientes para destinarlos a la gente”, señala la Presidenta

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que cuando no hay corrupción, hay recursos suficientes para destinarlos a la gente, por ello, este año se destinaron un billón de pesos para los Programas para el Bienestar, incluidas las becas para estudiantes de escuelas públicas, apoyos que registraron un crecimiento de 216 por ciento, al pasar de 7.2 millones de becarios en 2019 a 22.8 millones en 2026, con un presupuesto total de más de 140 mil 389 millones 658 mil 900 pesos.

“Nuestro objetivo es la igualdad, que todos lleguen parejos a la escuela. Entonces, por eso son las Becas Universales. Y son para educación pública, porque quien tiene dinero para llevar a sus hijos a la escuela privada no necesariamente requiere la beca. Y el gobierno tiene la responsabilidad de la educación pública; obviamente de regular y tutelar la educación particular, pero la responsabilidad de la educación es la educación pública.

“Si los niños y niñas tienen una base mínima que les permite útiles, uniformes, el uniforme para deportes, en fin, lo mínimo indispensable para ir a la escuela, entonces tienen lo que se requiere para poder aprender. Entonces, el gobierno está dando las becas desde primaria hasta preparatoria. Y cada vez más hay una parte que se da, desde el Presidente en la superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, y nosotros con la ‘Gertrudis Bocanegra’, que en este momento es para Michoacán y ya anuncié que va a ser para los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Casi todos los estudiantes de la Universidad ‘Benito Juárez’ tienen la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Entonces, de esa manera apoyamos la educación y evitamos que las familias de las y los niños tengan que sacar a los hijos por razones económicas”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que en enero se entregaron las tarjetas a más de un millón de nuevos beneficiarios de escuelas secundarias de la Beca Universal Rita Cetina, que consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante más.

Además, el 3 de febrero iniciaron las asambleas informativas en primarias para la nueva beca de uniformes y útiles escolares Rita Cetina, que consisten en un monto único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante de primaria, beneficiando a 6 millones 380 mil 756 familias y 8 millones 41 mil 182 alumnos.

Inicia entrega de tarjetas de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

El gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, informó que, del 10 al 14 de febrero, comienza la entrega de las Tarjetas Bienestar a quienes se registraron en diciembre a las Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, por lo que recibirán un mensaje SMS con el día y lugar para recogerla.

Además, del 16 al 22 de febrero, se abrirá nuevamente el registro en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación se puede consultar en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Si por algún motivo no se puede realizar el registro presencial, se pueden agendar visitas domiciliarias.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que para la inscripción a las Pensiones Bienestar es necesario llevar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y teléfono de contacto. El registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, según el siguiente calendario:

Lunes 16 de febrero – A, B, C

Martes 17 de febrero – D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero – I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero – N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero – S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 y domingo 22 de febrero – Todas las letras

Además, este 10 de febrero se realizará el primer depósito del año a 420 mil sembradoras y sembradores del programa Sembrando Vida por un monto de 6 mil 450 pesos, lo que representa una inversión social de 2 mil 923.5 mdp. Y con Salud Casa por Casa, al 8 de febrero se han brindado 10.7 millones de consultas médicas a adultos mayores y personas con discapacidad.

Continuaremos con la ayuda a Cuba: CSP

Luego de condenar el endurecimiento de sanciones de Estados Unidos a Cuba y considerar que imponer aranceles a los países que envíen petróleo a la isla es muy injusto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que estas políticas afectan directamente al pueblo cubano porque impiden la operación de hospitales y escuelas.

Durante su mañanera, la mandataria dijo que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla, como lo ha hecho en otras contingencias de otros países. Señaló que México próximamente habrá otro envío de ayuda humanitaria porque nuestro país no puede ser omiso ante esta situación. Nuestro país siempre ha sido solidario con otros países.

Al abundar en torno a la política estadunidense de sancionar a países que envíen petróleo a Cuba, dijo que “no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Se puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano pero no se puede afectar al pueblo cubano”.

Anunció que México sigue haciendo las acciones diplomáticas necesarias para reanudar el envío de petróleo a Cuba porque no se puede ahorcar a un pueblo así . Es muy injusto por eso hizo un llamado a que no haya sanciones a los países que envíen petróleo a Cuba y que se apoye al pueblo.

Sheinbaum Pardo afirmó que México siempre estará dispuesto a favorecer un diálogo entre ambas naciones y ratificó la disposición a mediar entre ambos para establecer un diálogo, sobre la base de los principios constitucionales de la diplomacia mexicana.