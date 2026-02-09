Los Mesoneros y Morat lanzan “Te Lo Advertí”

Desde Abbey Road al corazón del rock latino

Una colaboración histórica desde uno de los estudios más icónicos del mundo

Abbey Road Studios. Más que una colaboración, este tema representa el inicio de una

nueva etapa creativa, marcada por la madurez sonora, la ambición artística y una conexión

emocional más profunda.

Para Los Mesoneros, la experiencia de grabar en Abbey Road va mucho más allá de lo

musical. Es la materialización de un sueño que nació desde sus primeros pasos como banda.

“Para nosotros, la experiencia de hacer este álbum en Abbey Road es como un

sueño hecho realidad. Todavía se siente un poco surreal. Abbey Road es un

estudio tan emblemático, un lugar tan icónico para la música, para la cultura y para

la cultura pop.”

La carga simbólica del estudio es imposible de ignorar para una banda que viene del rock y que creció inspirándose en los grandes nombres que dejaron su huella ahí.

“Nosotros venimos del rock y hemos sido fanáticos de tantas bandas que grabaron

ahí: no solo The Beatles, sino también Pink Floyd, Oasis, entre muchos otros.

Desde que empezamos a formar una banda de rock, estar ahí y poder grabar en

un lugar tan histórico, donde estuvieron todos nuestros ídolos, y ahora poder dejar

nuestra huella grabada, es algo increíble.”

“Te Lo Advertí”rock honesto,

guitarras y verdades que duelen

“Te Lo Advertí” es una canción construida desde la emoción y la honestidad. Habla de

advertencias ignoradas, de relaciones que se rompen lentamente y de esas verdades que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde. El cruce entre Los Mesoneros y Morat se siente natural: dos universos creativos que comparten sensibilidad, narrativa y una fuerte conexión con su audiencia.

La presencia de Morat en este proyecto suma una dimensión emocional aún más profunda.

Compartir Abbey Road con amigos y artistas admirados convirtió la grabación en una

experiencia única.

“De verdad sentimos que todavía tienen que pellizcarnos para creer que esto es

real. Además, estar ahí con amigos y artistas tan increíbles como Morat, traerlos y

vivir juntos esta experiencia, fue muy especial.”

Para la banda, el estudio no solo fue un espacio técnico, sino un lugar cargado de memoria e inspiración.

“Es como tocar la historia: tocar dentro de un lugar cuyas paredes han escuchado

tanta música que ha sido parte de nuestras influencias.”

Una nueva etapa creativa

para Los Mesoneros

Este sencillo marca un antes y un después en la historia del grupo. Los Mesoneros entran en

una fase más consciente de su identidad, su sonido y su lugar dentro del rock latino actual.

“Fue un viaje para nosotros, poder presenciar, ser testigos y también participar en

un estudio que tuvo tanto que ver con nuestra inspiración y con nuestras ganas de

hacer música.”

“Estamos profundamente agradecidos con la vida de que todo esto haya podido

pasar. Grabar en Abbey Road, colaborar con Morat y vivir todo lo que nos pasó ahí,

y tenerlo registrado, es algo verdaderamente invaluable para nosotros.”

Los Mesoneros

Integrado por Luis Jiménez (LAGOS), Juan Sucre y Carlos Sardi, se han

consolidado como una de las agrupaciones más relevantes y consistentes del

poprock latinoamericanocontemporáneo.

Con cinco nominaciones al Latin Grammy, la más reciente en 2024, la banda

venezolana ha construido una trayectoria sólida marcada por el reconocimiento

de la industria y una profunda conexión emocional con su audiencia. Entre sus

logros destacan dos sold outs en el icónico Teatro Metropólitan de Ciudad de

México,giras exitosas con llenos absolutos en ciudades como Madrid, Barcelona,

Caracas, Buenos Aires y Santiago, además de presentaciones destacadas en los

escenarios principales de festivales internacionales como Lollapalooza Chile y Pal

Norte en Monterrey.

En 2019 lanzaron su tercer álbum de estudio, Pangea, un disco que se convirtió en uno de los más exitosos de su carrera. Incluyó grandes éxitos como «Te Lo Advertí» y «Últimas Palabras», posicionándose como un trabajo memorable y recibiendo una nominación al Latin Grammy como Mejor Álbum Pop/Rock.

En 2024 lanzaron su cuarto álbum de estudio, Nuestro Año, un trabajo

discográfico en el que expanden su característico sonido hacia nuevos territorios

musicales: teclados vintage, arreglos orquestales, influencias del pop y rock de

los años setenta,e incluso destellos de hip-hop.

Luego de recorrer exitosamente Estados Unidos y México, incluyendo una

inolvidable presentación en el Auditorio Nacional, Los Mesoneros continúan en

2025 llevando su música por Europa, afirmándose como una de las bandas más

sólidas,influyentes y trascendentes de su generación.