Hasta 4 mil sitios estafan con supuesta venta de boletos para el Mundial 2026

Amenaza digital: Buscan robar datos y dinero

Autoridades refuerzan prevención contra fraudes en boletos

Por Arturo Arellano

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, aún está a meses de distancia, pero el fraude digital ya está en pleno funcionamiento. Desde agosto de 2025 se han identificado más de 4,300 dominios falsos relacionados con el torneo, enfocados principalmente en la venta de boletos apócrifos, paquetes turísticos inexistentes, promesas de transmisión en streaming y promociones fraudulentas, de acuerdo con datos de Grant Thornton y Check Point Research.

La investigación de Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas de Check Point Software Technologies, reveló que esta infraestructura criminal incluye no solo miles de dominios web, sino también redes de bots (botnets) y herramientas de phishing diseñadas específicamente para imitar a la FIFA y a ciudades anfitrionas como Dallas, Miami, Toronto y Ciudad de México. Lo más preocupante es que muchos de estos dominios están pensados para un uso a largo plazo, con referencias incluso a las ediciones de los mundiales 2030 y 2034, lo que sugiere una operación criminal planificada y sostenida en el tiempo.

Alejandro Botter, Gerente de Ingeniería de Check Point, explicó que «la primera fase de venta de entradas ya supone una ventana crítica para el fraude. Coincidiendo con los anuncios oficiales de la FIFA, los ciberdelincuentes planean lanzar correos falsos, webs fraudulentas y portales de acceso manipulados que aprovechan la urgencia y expectativa de los aficionados». Los enlaces maliciosos circulan en anuncios patrocinados, videos cortos en redes sociales, mensajes SMS y WhatsApp que prometen acceso exclusivo a boletos o descuentos imposibles.

Botnets y ciber-reventa: fraudes muy sofisticados

Más allá de los sitios web fraudulentos tradicionales, Check Point Research descubrió evidencia de ataques mucho más complejos: botnets diseñadas específicamente para saturar las colas de preventa oficial, acaparar entradas de alta demanda y manipular los precios dinámicos del mercado de reventa. En foros clandestinos de la dark web ya circulan herramientas especializadas con instrucciones dirigidas directamente a vulnerar los sistemas de venta de la FIFA, una estrategia que ya se ha visto en ataques contra grandes plataformas de ticketing como Ticketmaster.

Esta nueva modalidad de «ciber-reventa» representa un riesgo múltiple que afecta a distintos actores del ecosistema mundialista. Los aficionados pueden sufrir phishing, instalación de malware y fraude financiero directo al proporcionar datos bancarios en sitios falsos. Por su parte, la FIFA y sus patrocinadores oficiales se enfrentan al abuso de marca, pérdida de tráfico legítimo y comercio ilegal que daña su reputación. Incluso las ciudades anfitrionas corren riesgo, ya que las estafas también incluyen paquetes turísticos falsos ligados a viajes, transporte y alojamiento.

La magnitud de esta operación criminal es tal que Botter advierte: «Lo que estamos viendo no es un cibercrimen aislado, sino una infraestructura que se está construyendo a gran escala para explotar el interés global antes incluso de que empiece el Mundial. Los atacantes no esperan a 2026: están alineando su calendario con el de la FIFA».

Ciudad de México refuerza prevención

Ante esta amenaza digital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, ha alertado sobre la modalidad de estafa que utiliza la alta demanda de boletos para engañar a los aficionados con entradas apócrifas. El modus operandi identificado por las autoridades capitalinas es tan dinámico como peligroso: los estafadores publican ofertas tentadoras en redes sociales, frecuentemente usando perfiles hackeados o recién creados con fotografías auténticas para generar confianza entre los compradores potenciales.

​Una vez que logran la confianza de las víctimas, los delincuentes ofrecen entradas a precios sospechosamente bajos o para partidos que aparecen como «agotados» en los sitios oficiales. Tras recibir el pago mediante transferencias bancarias directas o depósitos a cuentas de terceros, los estafadores simplemente desaparecen, dejando a las víctimas con un boleto falso o, en muchos casos, sin nada.

Medidas preventivas

La Policía Cibernética de la Ciudad de México enfatiza que la prevención es la mejor defensa contra estos fraudes. Las autoridades recomiendan comprar boletos exclusivamente en plataformas autorizadas por la FIFA y evitar cualquier transacción con desconocidos a través de mensajes directos en redes sociales o sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.

Al navegar en sitios de venta de boletos, los usuarios deben verificar siempre que la dirección URL inicie con «https://», lo cual indica que el sitio cuenta con comunicación encriptada y es más seguro. Además, se recomienda desconfiar de páginas con mala ortografía o imágenes de baja calidad, ya que suelen ser señales claras de sitios de phishing diseñados específicamente para robar datos bancarios y personales.

​Check Point Research complementa estas recomendaciones señalando que los aficionados deben analizar con detenimiento cada correo electrónico recibido y desconfiar de dominios mal escritos o de ofertas que parezcan demasiado atractivas para ser reales. También sugieren instalar extensiones de seguridad en el navegador, mantener actualizado el software antivirus y no confiar en enlaces provenientes de canales no oficiales como grupos de Telegram o anuncios en redes sociales que ofrezcan acceso VIP o preventas especiales.

​Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, confirmó en julio de 2025 que se trabaja en una estrategia integral para combatir la reventa y piratería de boletos: «Lo trabajamos todos los días porque recibimos denuncias todos los días. Entonces se trabaja junto con FIFA, junto con los comités de ciudad de sede, junto con los estadios para que se levanten las denuncias y se bajen las páginas».

¿Cómo denunciar estafas de boletos?

Si un aficionado detecta actividad sospechosa en el ciberespacio o desafortunadamente ya ha sido víctima de un engaño, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda actuar de inmediato siguiendo estos pasos:​

Guardar evidencia: Conservar capturas de pantalla de las conversaciones completas, perfiles de los supuestos vendedores, recibos y todos los comprobantes de pago. Estas pruebas son vitales para realizar una denuncia efectiva ante las autoridades.​

Contactar a la Policía Cibernética: El personal de la Unidad de Policía Cibernética está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Los ciudadanos pueden enviar un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o llamar directamente al teléfono 5242 5100 extensión 5086.​

Usar redes sociales oficiales: Reportar el caso a través de las cuentas oficiales @SSC_CDMX o @UCS_GCDMX en X (anteriormente Twitter), y en Facebook como Policía Ciudad de México. Estos canales permiten una respuesta rápida de las autoridades.​

Línea de seguridad confidencial: Para reportes anónimos o confidenciales, los ciudadanos pueden marcar al número 088, que opera las 24 horas.​

Denuncia formal ante el Ministerio Público: Es fundamental acudir personalmente ante cualquier agente del Ministerio Público para presentar la denuncia de manera formal y oficial, lo cual activa el proceso de investigación criminal.​

Las autoridades capitalinas insisten en que no se debe permitir que la emoción por asistir al Mundial ciegue a los aficionados ante ofertas que parecen «demasiado buenas para ser verdad», y piden proteger el patrimonio personal denunciando cualquier irregularidad detectada.​

Estadio Azteca en riesgo de perder la inauguración

Mientras las autoridades combaten el fraude digital, otro problema amenaza la organización del Mundial en México: el Estadio Azteca podría perder el privilegio de albergar la ceremonia inaugural del torneo si las obras de remodelación no se completan a tiempo. Emilio Azcárraga Jean, dueño del Estadio Azteca y del Club América, generó preocupación en la primera semana de febrero de 2026 al declarar públicamente que las obras de remodelación del Coloso de Santa Úrsula parecen no avanzar según el calendario comprometido.

Azcárraga destacó que los constructores le garantizan que las tres fases planificadas del recinto serán entregadas en tiempo y forma: la primera a finales de febrero de 2026, la segunda a finales de marzo para la reinauguración con el partido amistoso entre México y Portugal, y la tercera fase ya para el Mundial 2026, específicamente para el partido inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica.

​Sin embargo, el empresario expresó públicamente sus dudas sobre el cumplimiento de estos plazos: «Los constructores dicen que sí. Yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana y yo como les dije el otro día, yo no soy constructor, yo como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien». Azcárraga también reconoció problemas específicos en los trabajos: «Había un tema de iluminación de las columnas que no quedó bien, entonces se va a hacer después. Realmente es mantener también un sistema de mantenimiento constante que creo que faltó en el tiempo».

FIFA podría tomar el control en mayo y evaluar cambio de sede

Estas declaraciones encendieron las alarmas entre especialistas y periodistas deportivos. Durante la emisión del programa Cuadro Titular en FOX One, el analista Rubén Rodríguez advirtió que esta situación no es favorable ante la FIFA, ya que el organismo rector del futbol mundial tomará el control operativo de todos los estadios sede tanto en México como en Estados Unidos y Canadá durante la primera semana de mayo de 2026.

Rodríguez fue contundente al explicar las posibles consecuencias: «En marzo el estadio no va a estar terminado al 100 por ciento, eso es un hecho. FIFA el 3 o 4 de mayo te dice ‘me das el estadio, yo tomo el control’ porque quieren preparar todo. Si FIFA sabe que no está listo en mayo, le quita el partido inaugural y la sede». Esta advertencia implica que el Estadio Azteca no solo correría el riesgo de perder la ceremonia inaugural, sino potencialmente su condición como una de las sedes del torneo si no cumple con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos por la FIFA.

Por su parte, Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, demarcación donde se ubica el Estadio Azteca, intentó calmar la preocupación al informar que si bien falta mucho en el proceso de remodelación, todo avanza como lo planeado y se prevé que el estadio quede listo conforme lo requerido por la FIFA. Gutiérrez aseguró que de manera constante se realizan reuniones para revisar los avances en el inmueble y afirmó: «No hay cambio de señal, el país puede estar tranquilo que en México se va a celebrar la inauguración de la Copa del Mundo…vamos a recibir por tercera ocasión la Copa del Mundo, somos los únicos en el planeta tierra, que vamos a recibir una inauguración por tercera ocasión».

Las próximas semanas serán decisivas para el futuro del Estadio Azteca como sede inaugural. El recinto deberá acelerar las tareas pendientes y mostrar avances concretos en cada inspección programada. Dirigentes, contratistas y aficionados siguen el proceso con atención, conscientes de que una eventual decisión negativa de la FIFA tendría consecuencias severas para la organización del Mundial en México y para la imagen histórica del Coloso de Santa Úrsula en la antesala del torneo más importante del futbol.