Vuelven a exhibirse en México obras emblemáticas de Frida Kahlo, Diego Rivera y Rufino Tamayo

Tras 20 años

Más de 60 obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y María Izquierdo se presentarán en Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander, que se exhibirá en el Museo de Arte Moderno (MAM), tras casi 20 años sin exhibirse en México

Las piezas, reunidas por Jacques y Natasha Gelman desde la década de 1940, marcan así el inicio de una etapa de itinerancia internacional bajo el nombre de Colección Gelman Santander. “Es muy significativo y simbólico que esta nueva etapa comience en el país de origen de las y los artistas que la conforman y donde fue creada la colección”, señaló Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del gobierno federal.

La curaduría propone un recorrido por distintas vertientes del arte moderno en México, que van desde la construcción de una iconografía nacional, los lenguajes de vanguardia, las tensiones entre tradición y modernidad, hasta la potencia de la experimentación plástica y visual.

La muestra está organizada para su lectura en cuatro núcleos temáticos: Retratos. Presencias construidas; Naturaleza: entre el orden y el caos; La creación de una nación, y lo moderno: paradojas de una nueva realidad. El objetivo es “que nuevas generaciones tengan acceso a obras fundamentales del arte moderno mexicano a 20 años de su última exhibición”, dijo la funcionaria federal.

Entre las piezas dentro de la exposición se encuentran los retratos comisionados por Jacques y Natasha Gelman a Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga y David Alfaro Siqueiros. Además de obras cruciales dentro de la trayectoria de los artistas, como el óleo Vendedora de alcatraces (1943), de Diego Rivera, una síntesis entre vanguardia y tradición.

También sobresale un autorretrato realizado en acuarela de José Clemente Orozco, donde se percibe el carácter enérgico que distingue al artista jalisciense, así como Salón México (1940), una obra realizada con la técnica del gouache que forma parte de una etapa clave dentro de su producción.

Un lugar fundamental en la exposición lo ocupa Frida Kahlo, con diez óleos entre los que destacan Autorretrato con collar (1933) y Diego en mi pensamiento (1943), ejemplos sobresalientes del conjunto de autorretratos que llegaron a reunir de la artista.

Además, se presentarán piezas de Gunther Gerzso, Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, entre otros.

“Esta exposición refleja la convicción del Instituto por fortalecer la divulgación del patrimonio artístico, acercando a los públicos al arte, a través de nuestra red de museos”, apuntó Alejandra de la Paz, directora general del INBAL.

Marisol Argüelles, directora del Museo y curadora de la exposición, consideró un privilegio “estar cerca y proponer una mirada que evidencia su naturaleza plural. El reto de curarla permite no solo mirar más a fondo su historia, sino hacer visible la potencia de una colección tan singular”.

De las 68 piezas que integran la muestra, casi la mitad, 27, cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, por lo que su exhibición implicó que las instituciones culturales concluyeran los registros oficiales ante el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), para garantizar su control, conservación y resguardo durante la muestra.

Curiel de Icaza agregó que la exhibición al público de estas piezas “es resultado de meses de gestión con la Colección Gelman Santander, a través del INBAL, a quienes les agradezco el trabajo coordinado en aras de la difusión del arte mexicano”.

Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander se presentará del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026, en el Museo de Arte Moderno (avenida Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec).