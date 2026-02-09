FGR identifica cadáveres de cinco de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa

Hallazgo en El Verde, la Concordia

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos en Sinaloa, hace más de dos semanas y que trabajaban para la empresa minera canadiense Vizsla Silver.

“En seguimiento a la investigación iniciada por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de Sinaloa, la FGR en coordinación con permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad de El Verde, del municipio de la Concordia”, indicó un comunicado.

La FGR mencionó que “la autoridad ministerial ha mantenido contacto con familiares de las víctimas”, cuyos cuerpos en los casos en que ya fueron identificados, serán trasladados a los estados de Zacatecas -en dos casos-, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero, -en los otros tres-.

Al confirmar el hallazgo y la identificación de cinco de los trabajadores buscados, la FGR indicó que cinco cuerpos más están en proceso de identificación.

También destacó que continúa la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos, como parte de la investigación que integra el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), que lleva a cabo todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes.

La institución explicó que en el hallazgo y la identificación participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, y de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está cerca de las familias de los mineros secuestrados hace unas semanas en el estado de Sinaloa para que “no vuelva a ocurrir” una situación así, tras el hallazgo de uno de los cuerpos en una fosa clandestina el domingo.

Sheinbaum Pardo aseguró que cuatro personas fueron los primeros detenidos por este caso, quienes “mencionaron” esta información y destacó que el Gabinete de Seguridad estuvo “atento” para localizar su paradero.

La mandataria precisó que a pesar de que la empresa minera, Vizsla Silver, es canadiense, el gobierno de Canadá no ha hablado “directamente” con México de esta cuestión.

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha afectado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.