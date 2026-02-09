Despliega Clara Brugada operativo territorial masivo contra sarampión en CDMX

Jornadas especiales nocturnas

Atención de mil 500 trabajadores de la salud en puntos estratégicos como estaciones del Metro y mercados

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó en el Bosque de Chapultepec el lanzamiento de la campaña “Juntas y juntos nos protegemos contra el sarampión”, mediante la cual se puso en marcha un operativo territorial sin precedentes para frenar el brote de esta enfermedad viral altamente contagiosa en la capital.

Acompañada por el Secretario de Salud Federal, Dr. David Kershenobich y la Secretaria de Salud local, Dra. Nadine Gasman, la mandataria informó que, al viernes 6 de febrero, se registran 166 casos confirmados en la ciudad (86 de ellos en menores de edad), con una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada cien mil habitantes.

Destacó que el sarampión puede propagarse de una sola persona hasta a 18 más a través del aire, por lo que la vacunación es la herramienta más poderosa para salvar vidas.

Como parte del esquema de trabajo, se anunció la movilización de 500 brigadas compuestas por mil 500 profesionales de la salud. La estrategia incluye la apertura total de los 300 Centros de Salud de la ciudad, así como la instalación de 21 puntos estratégicos con horario extendido de 09:00 a 23:00 horas (uno por alcaldía).

Asimismo, se desplegarán 100 puntos de vacunación en el sistema de transporte: 70 en el Metro, 10 en Metrobús, 10 en Transportes Eléctricos y 10 en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

El operativo contempla también 50 puntos fijos en lugares de alta afluencia como el Zócalo, Chapultepec y mercados, además de 50 módulos en escuelas de nivel medio superior. Las 250 brigadas restantes realizarán un “barrido territorial” colonia por colonia, iniciando en Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero. De manera especial, se mantendrá vigilancia en centrales de camiones y un operativo nocturno en la Central de Abasto para atender a las 400 mil personas que transitan diariamente por dicho nodo logístico.

Durante el encuentro, el representante de la Organización Panamericana de la salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, José Moya Medina, resaltó que en los últimos 20 años esta vacuna ha salvado 30 millones de vidas en el mundo. Por su parte, el Secretario de Salud Federal instó a la población de entre 6 meses y 49 años a acudir por su dosis, recordando que los síntomas iniciales incluyen fiebre alta y ojos irritados, mientras que el sarpullido puede tardar hasta cuatro días en aparecer, periodo en el que el uso de cubrebocas es fundamental.

Finalmente, la Jefa de Gobierno informó que tan solo el día de hoy se aplicaron mil 500 dosis en el módulo de Chapultepec, sumándose a las más de 909 mil vacunas administradas en la ciudad desde 2025. Los ciudadanos podrán escanear un código QR para conocer la ubicación exacta de los puntos de vacunación y asegurar su protección gratuita y segura. «Estamos ante un llamado de alerta que exige prevención y respuesta temprana para evitar la propagación», concluyó.