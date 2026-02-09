Crece llegada de turistas internacionales a México vía aérea durante 2025

Avanza la diversificación de mercados

Representó un incremento de 100 mil visitantes respecto a 2024

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que de enero a diciembre de 2025 México recibió 20 millones 603 mil turistas extranjeros por vía aérea, cifra que representa 100 mil turistas más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento de 11.6 por ciento respecto a 2019.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que estos resultados reflejan la relevancia de continuar avanzando en una estrategia de diversificación de mercados emisores, orientada a consolidar el crecimiento del sector, fortalecer la conectividad aérea y ampliar el posicionamiento de México en regiones estratégicas del mundo.

“El turismo en México avanza sobre bases cada vez más sólidas. La diversificación de mercados es fundamental para construir un crecimiento equilibrado, reducir vulnerabilidades y aprovechar nuevas oportunidades en el contexto internacional”, señaló.

Mercados estratégicos en crecimiento

Precisó que, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, Canadá se consolidó como uno de los mercados con mayor dinamismo, al registrar 2 millones 800 mil turistas, lo que representa un incremento de 11.0 por ciento respecto a 2024 y de 22.0 por ciento en comparación con 2019.

Las llegadas de turistas residentes en Estados Unidos sumaron 13 millones 710 mil personas, manteniéndose en niveles similares a los de 2024 y 27.2 por ciento por encima de los registros de 2019, lo que confirma la solidez de este mercado tradicional.

Por su parte, la llegada de turistas residentes del Reino Unido alcanzó 447 mil 252 personas, con un crecimiento de 4.8 por ciento en comparación con 2024.

Asimismo, durante 2025 destacaron los incrementos en la llegada de turistas residentes de Italia (+13.7%), Argentina (+10.8%) y China (+8.2%), respecto al año anterior, lo que reafirma el avance de la estrategia de diversificación de mercados internacionales.

En cuanto al perfil de los visitantes, durante el periodo enero-diciembre de 2025, el 28.9 por ciento de los turistas extranjeros que arribaron al país tenía entre 30 y 44 años; el 23.8 por ciento correspondió a personas de 45 a 59 años y el 18.4 por ciento a jóvenes de 16 a 29 años. Asimismo, el 16.9 por ciento correspondió a personas de 60 años o más, mientras que el 11.8 por ciento fueron niñas, niños y adolescentes de 0 a 15 años.

En este contexto Rodríguez Zamora destacó que aerolíneas nacionales e internacionales, como Viva Aerobus, Aeroméxico y Volaris, entre otras, han anunciado recientemente la apertura de nuevos vuelos dentro y fuera de México, lo que permitirá fortalecer la conectividad aérea del país, ampliar las opciones de acceso a distintos destinos y continuar impulsando la llegada de turistas internacionales, en particular desde mercados estratégicos.

“La apertura de nuevas rutas aéreas es un factor clave para consolidar el crecimiento del turismo en México, fortalecer la diversificación de mercados emisores y avanzar hacia la Prosperidad Compartida, al generar más oportunidades económicas, empleo y bienestar en las comunidades y destinos turísticos del país”, afirmó.

Finalmente, Rodríguez Zamora reiteró que el Gobierno de México continuará impulsando acciones de promoción turística, fortalecimiento de la conectividad aérea y coordinación con el sector turístico, con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes internacionales y consolidar a México como una potencia turística global, con un crecimiento más equilibrado y sostenible.