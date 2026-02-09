Inauguran Puente de la Transformación “La Panga”

En Tetela, Puebla

Consolida una política pública con visión de largo plazo

Por: Asael Grande

Ubicado en Tetela, Estado de Puebla, el proyecto del Puente de la Transformación, conocido como “La Panga”, consolida una política pública con visión de largo plazo, enfoque ambiental y coordinación institucional para detonar el bienestar regional.

Encabezados por el Secretario de Infraestructura del Estado de Puebla, José Manuel Contreras de los Santos; María de la Cruz Martínez Portugal, Subsecretaria de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética; Adriana González César, Directora de Seguridad Hídrica de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial; María Angélica Vázquez Maravilla, Inspectora de Los Ángeles Tetela; y Gregory Camacho, Director de Desarrollo de Africam Safari, se realizó un recorrido con medios de comunicación para conocer dos puntos clave para el estado: el Puente de la Transformación y los beneficios que este proyecto traerá en materia de movilidad, desarrollo regional y bienestar social; así como Africam Safari, uno de los principales referentes turísticos y económicos de Puebla.

“Es un proyecto sustentable desde hace ya bastante tiempo y, bajo la instrucción del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, llevamos casi un año con este gran proyecto llamado Fertipue, que parte del sueño de ver esta presa tan importante para Puebla en mejores condiciones. Se trabaja en el saneamiento del Río Atoyac, que forma parte del compromiso 92 de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, explicó Adriana González César, Directora de Seguridad Hídrica de la Secretaría del Medio Ambiente.

El Secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que el proyecto incorporó ajustes técnicos derivados de un análisis conjunto con Conagua, lo que obligó a profundizar las pilas entre 40 y 60 metros para reforzar la seguridad estructural: “Se tuvo una revisión muy puntual con Conagua y fue necesario, por seguridad de la estructura —pues se trata de un puente de casi 480 metros— bajar la cimentación de los pilotes 15 metros. Esto generó un incremento en el costo, de 596 a 796 millones de pesos”. Precisó que el sistema constructivo utiliza trabes de concreto colocadas con tecnología lanzadora, lo que posiciona a la obra entre las más relevantes del país en materia de conectividad.

Con el objetivo de convertir La Panga, el Puente de la Transformación, en un nuevo atractivo turístico para la región, María Angélica Vázquez Maravilla, Inspectora de Los Ángeles Tetela, comentó a DIARIO IMAGEN: “Estamos muy agradecidos con el Gobierno de Puebla. Es una obra que hemos esperado por más de cuarenta años y será un beneficio para nuestra comunidad, también en materia de salud, ya que en ocasiones se han presentado sucesos donde la ambulancia no llega a tiempo. Con este puente se ahorrará muchísimo tiempo”.

Durante un recorrido de supervisión, José Manuel Contreras de los Santos destacó que el Puente de la Transformación, que registra un avance del 65 por ciento y beneficiará a más de 450 mil familias, “incrementará el turismo. Es un proyecto encaminado a hacer justicia social a los pueblos originarios, ese es su fin: detonar la zona de los municipios colindantes en beneficio de la región. El puente comunicará a San Baltazar Tetela con Los Ángeles Tetela, transformando condiciones de marginación en desarrollo, justicia y seguridad”.

En conferencia de prensa, realizada a los pies del Puente de la Transformación, los funcionarios estatales subrayaron que la construcción en la zona de Valsequillo constituye una obra estratégica que reducirá traslados de más de una hora a solo minutos, fortalecerá la conectividad de siete municipios y beneficiará a 1.6 millones de personas.

Con una inversión de 353 millones de pesos y un proyecto de 480 metros de longitud, con tecnología de punta y altos estándares de seguridad estructural, el puente representa un acto de justicia comunitaria para comunidades indígenas históricamente relegadas.

El Puente de la Transformación se articula con un proyecto integral de rescate del Lago de Valsequillo, que incluye saneamiento ambiental, recuperación del espejo de agua y detonación turística. Esta visión cuenta con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y consolida un gobierno que trabaja de manera coordinada para impulsar bienestar, desarrollo sostenible y prosperidad en favor de las y los poblanos.

Africam Safari: Parque de conservación

más importante de América Latina

Ubicado a las afueras de la ciudad de Puebla, Africam Safari fue fundado en 1972 por el capitán Carlos Camacho Espíritu. Este parque se ha convertido en un referente en el cuidado y preservación de especies en peligro de extinción, además de ofrecer una experiencia educativa y recreativa única.

Lo que distingue a Africam Safari de los zoológicos tradicionales es su innovador formato de safari. Los visitantes pueden recorrer el parque a bordo de su propio vehículo o en autobuses del parque, mientras observan a los animales en semi-libertad, recreando sus hábitats naturales. Desde leones, jirafas y elefantes, hasta rinocerontes, cebras y avestruces, más de 5,000 animales de 450 especies habitan en sus vastas áreas divididas por regiones del mundo.

“Continuamente estamos monitoreando nuestro entorno. Hemos visto garzas, patos canadienses, y no hemos notado impactos negativos derivados de la obra del Puente de la Transformación. La presa es muy grande, y si en algún momento estas obras afectan a la vida silvestre, los animales simplemente se mueven y regresan por la noche. La Panga no conecta directamente con Africam Safari; es otra carretera, el Boulevard Capitán Carlos Camacho, que recientemente fue pavimentado. Celebramos que exista este tipo de infraestructura. Africam Safari está listo para recibirlos en Semana Santa”, concluyó Gregory Camacho, Director de Desarrollo de Africam Safari.