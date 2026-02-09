“El mejor antídoto contra el odio es el amor”: Sheinbaum

La presidenta de México celebra mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl LX

​Destacó que cantara en español y mencionara a todos los países del continente americano

Por Gloria Carpio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, al destacar que el artista cantó en español y convirtió el escenario más visto del deporte estadounidense en una plataforma para un mensaje de unión continental. “Muy interesante, ¿no? Que haya cantado en español en en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano. Porque menciona todos los países al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano.”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre el espectáculo.

Sheinbaum subrayó que el cierre del show, en el que el cantante fue nombrando país por país de América mientras sostenía un balón con la frase “Together We Are America”, envió una señal de identidad compartida en medio de un clima global marcado por la polarización. La presidenta consideró que el Super Bowl LX, disputado en el Levi’s Stadium y que tuvo a Bad Bunny como protagonista del medio tiempo, “trascendió el entretenimiento” al convertir la cultura latina en un mensaje político y social frente a millones de espectadores.

Durante su declaración, la jefa del Ejecutivo federal hizo énfasis en la carga simbólica del espectáculo del puertorriqueño, que incorporó referencias a Puerto Rico, a la migración latina y a la diversidad cultural del continente. “Y muchos símbolos. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor”, afirmó Sheinbaum, al vincular el mensaje del show con los debates actuales sobre discursos de odio y discriminación.

​

El espectáculo de medio tiempo incluyó escenografías inspiradas en la vida cotidiana del Caribe, la presencia de bailarines con elementos tradicionales y la aparición de figuras como Lady Gaga y Ricky Martin, en un montaje que analistas han descrito como una “declaración cultural” desde la música urbana latina hacia Estados Unidos. Al final de la presentación, una de las pantallas del estadio mostró la frase “The only thing more powerful than hate is love” (Lo único más poderoso que el odio es el amor), línea que ha sido retomada por políticos latinoamericanos y que coincide con las palabras de Sheinbaum sobre el sentido del show.

Mientras en México diversas figuras de Morena y de otros partidos resaltaron el mensaje de orgullo latino y de resistencia a los discursos de odio, en Estados Unidos el presidente Donald Trump calificó el espectáculo como “absolutamente terrible” y aseguró que era “una afrenta a la grandeza de América”. El contraste entre las críticas de Trump y la lectura positiva de Sheinbaum y otros políticos mexicanos evidenció cómo el medio tiempo del Super Bowl LX se convirtió en un nuevo campo de disputa simbólica sobre migración, identidad y racismo.

En México, legisladores y gobernadores destacaron que la presentación de Bad Bunny, íntegramente en español, colocó a la comunidad latina en el centro de uno de los escaparates más influyentes del mundo, con un mensaje que reivindica la diversidad cultural del continente. Para Sheinbaum, el hecho de que un artista latino utilizara el escenario del Super Bowl para hablar de América como un solo continente y reivindicar el amor por encima del odio refuerza la agenda de defensa de los derechos de las personas migrantes y de combate a la discriminación.

​