Ingeniería en Plásticos de UAEMéx impulsa las vocaciones científicas

La licenciatura destaca por su impacto académico, su campo laboral emergente y su contribución al desarrollo social y ambiental

Tianguistenco, Méx.- Cuando eligió su carrera, Pamela Xiadani Rodríguez Barbosa comprendió el impacto profundo que los materiales plásticos tienen en la vida cotidiana. Ese descubrimiento no solo confirmó su vocación, sino que la impulsó a continuar con su sueño de convertirse en investigadora. Hoy, es egresada de la carrera de Ingeniería en Plásticos del Centro Universitario Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Su acercamiento a esta disciplina comenzó en el Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria de la Autónoma mexiquense, donde, a través de una asignatura de orientación educativa, conoció la amplia oferta académica de la UAEMéx. El interés se transformó en certeza durante una Exporienta, al visitar el stand del Centro Universitario UAEM Tianguistenco y descubrir, por primera vez, la carrera de Ingeniería en Plásticos.

“El maestro del stand se emocionó al explicarme que los ingenieros en plásticos eran relativamente nuevos en el país, que su campo de acción era muy amplio y que siempre tendrían oportunidades laborales. Me entregó un tríptico y, desde ese momento, supe que era la carrera para mí. Más tarde, al ingresar al campus, descubrí que ese profesor era el coordinador de la licenciatura”, recordó.

En la actualidad, Rodríguez Barbosa cursa el Doctorado en Ciencia de Materiales en la Facultad de Química de la Autónoma mexiquense. Al mirar atrás, destaca que su experiencia en el Centro Universitario UAEM Tianguistenco fue determinante para su formación, gracias a una comunidad docente y administrativa cercana, accesible y atenta a las necesidades del estudiantado.

Fue en ese espacio donde encontró su pasión por los materiales plásticos, atraída por su versatilidad y su papel esencial en la vida moderna, elementos que han sido clave en su desarrollo académico y en su proyección como futura investigadora.

“Su uso va mucho más allá de las botellas o los cubiertos. Nuestra ropa puede ser poliéster; las llantas, las suelas de los zapatos e incluso los cubrebocas que utilizamos durante la pandemia por COVID-19 están hechos de distintos tipos de plásticos. Sus aplicaciones son tan amplias que uno no las imagina hasta que las estudia”, explicó.

Egresada de la generación 2011-2016, Pamela Xiadani Rodríguez Barbosa invitó a las juventudes mexiquenses a interesarse por la carrera de Ingeniería en Plásticos, una opción profesional que permite comprender estos materiales desde una perspectiva crítica, innovadora y responsable, orientada a generar mejores oportunidades para el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente.