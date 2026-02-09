Cortometraje de estudiantes de la UAEMéx mezcla animación y crítica social

Toluca, Méx.- Estudiantes de la Licenciatura en Arte Digital de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) crearon el cortometraje animado “Sin hogar, sin alas”, un proyecto que combina creatividad, crítica social y experimentación técnica. La obra fue impulsada a través de Salamandra Studio, un colectivo estudiantil especializado en animación multitécnica, y ahora forma parte del acervo fílmico de la Cineteca Mexiquense.

La directora del proyecto, Joanna Guadalupe García Sánchez, explicó que Salamandra Studio nació en 2024 como un proyecto académico con el objetivo de reunir talento estudiantil para contar historias inspiradas en la vida cotidiana. La producción del cortometraje tomó aproximadamente un año, desde su concepción en 2024 hasta su finalización en 2025, alcanzando una duración de siete minutos con 42 segundos en formato HD.

“El cortometraje narra la historia de Nacho, una polilla albañil que lucha por recuperar su hogar, amenazado por un gobernante que busca construir una carretera para su propio beneficio. La obra busca generar reflexión sobre problemáticas sociales mediante personajes representados como insectos”, explicó García Sánchez.

La guionista Luz Belinda Castro Segura señaló que la historia surgió a partir de un reto académico que consistía en crear una narrativa usando tres palabras al azar: política, libro y policía. “Queríamos abordar situaciones comunes en México, donde el personaje con más poder puede perjudicar a quienes tienen menos”, comentó.

Por su parte, el director de animación, Diego Ramos Tepoxteco, destacó que además de coordinar la animación, interpretó la voz del protagonista, Nacho. La producción incorporó diversas técnicas, como stop motion, cut-out digital, animación 2D y 3D, lo que representó uno de los mayores retos del proyecto al integrar todas las animaciones en una sola toma.

“La animación es un medio para contar realidades que suceden, pero presentadas de manera visualmente atractiva para transmitir un mensaje concreto al público”, afirmó Ramos Tepoxteco.

La directora de arte, Diana Carolina Sarabia Martínez, explicó que su labor consistió en diseñar escenarios y fondos inspirados en series como El increíble mundo de Gumball y Los Padrinos Mágicos. “Usé texturas y fotografías de casas antiguas para crear un mundo ficticio, pero creíble para los personajes”, detalló.

“Sin hogar, sin alas” fue seleccionado en la competencia oficial del Festival Tikkunemi, un evento dedicado a proyectos estudiantiles de animación, consolidándose como una de las producciones destacadas de la Cineteca Mexiquense. El proyecto también contó con la participación de docentes y actores profesionales de la Facultad de Artes, quienes aportaron voces y asesoría técnica, fortaleciendo el proceso creativo y formativo del equipo.