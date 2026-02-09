Sheinbaum se suma a Putin en defensa de Díaz-Canel y contra Trump por Cuba

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

La argumentación y el lenguaje de Putin y Claudia Sheinbaum son casi los mismos en su defensa en favor de Miguel Díaz-Canel y contra Donald Trump por Cuba.

Ambos, Sheinbaum y el líder ruso, consideran “injusto” que el mandatario norteamericano pretenda “asfixiar al régimen cubano” mediante la imposición de aranceles a gobiernos que aporten petróleo y gasolinas a Cuba.

Los dos adelantan que continuarán con su defensa del régimen cubano y en su intento por seguir enviando hidrocarburo a la isla.

Putin afirma que analiza extender su colaboración con Díaz-Canel para sortear este bloqueo del mandatario de EU al envío de petróleo y otros productos en favor de Cuba

La presidenta Sheinbaum afirmó por su parte en su mañanera de ayer que, con sus decisiones, el presidente Trump afecta directamente al pueblo cubano “porque impiden la operación de hospitales y escuelas”.

Y anunció que pronto realizará otro envío de ayuda humanitaria, “porque nuestro país no puede ser omiso ante esta situación. Nuestro país siempre ha sido solidario con otros países”.

Así, mientras todo esto ocurre, ayer llegaron a Cuba los buques Papaloapan con más de 500 toneladas de alimentos y el Isla de Holbox con más de 300, ambos de la secretaría de Marina, que son los dos primeros enviados por la Presidenta mexicana a contrapelo de las exigencias de Donald Trump de dejar de abastecer de ayuda a la Cuba de Díaz-Canel.

Por sobre el hecho de que México está bajo la amenaza de los aranceles de Trump por el envío de petróleo a Cuba y por cuestiones del magro combate a cárteles, la presidenta Sheinbaum criticó duramente al mandatario de EU al señalar:

“No están bien las sanciones que afectan al pueblo. Se puede estar de acuerdo o no con el régimen cubano, pero no se puede afectar al pueblo cubano”.

E insistió en que continuará con sus gestiones diplomáticas para reanudar el envío de petróleo a Cuba, “porque no se puede ahorcar a un pueblo así… es muy injusto”.

Todo ello mientras voceros de Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, como la congresista María Elvira Salazar afirman tener informes de que el régimen cubano ha entrado ya en una rápida degradación y rompimiento social sin alternativas y que insistir en darle ayudas -como lo hace la presidenta mexicana Sheinbaum– solo alargaría su agonía.

Pero el reto de ella está ya planteado.

Se acelera la fuga de capitales

La brutal revelación del encuentro de 4 cuerpos de los 10 mineros levantados en Sinaloa el pasado 23 de enero en una fosa común, ha cimbrado a no sólo las empresas mineras extranjeras con inversiones en México, sino a todas las demás de capitales foráneos.

Al conocerse este hallazgo, la empresa canadiense Vizla Silver en que laboraban los 10 mineros secuestrados, expresó su consternación por el hecho.

Todo indica que los grupos delincuenciales que operan en Sinaloa son los causantes de esta tragedia al buscar extorsionar a la empresa canadiense.

Un reto más de todos los que enfrenta la presidente Claudia Sheinbaum y un hecho que ratifica, sin duda, los señalamientos del presidente Donald Trump de que México está prácticamente dominado por narco-cárteles terroristas.

Se estabiliza el Senado

Al reunirse la mañana de los lunes para fijar su agenda legislativa, la Junta de Coordinación Política del Senado -ya sin el control de Adán Augusto López-, entra en un proceso de estabilización del trabajo legislativo.

En este contexto, la presidenta Laura Itzel Castillo indicó que esta semana el Senado analizará el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas y tomará protesta de varios magistradas y magistrados de circuito.

Serán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social donde se debatirá hoy el proyecto que reforma el artículo 123 constitucional en materia de reducción de la jornada laboral.

En la sesión de hoy se rendirá un reconocimiento al panista Gustavo Sánchez, quien falleció el pasado 31 de enero.

Esta semana igual, dijo la presidenta del Senado, se discutirá un acuerdo sobre la celebración del 40 Aniversario del Instituto Belisario Domínguez.

Adelantados

El senador zacatecano Saúl Monreal -el más joven del clan Monreal- volvió a provocarle agruras y malestares a la presidenta Claudia Sheinbaum, al insistir en pedirle a Morena que no lo excluya de la contienda por la gubernatura de su estado que hoy ocupa su hermano David y posición por la que ya pasó su hermano Ricardo, hoy coordinador de Morena en San Lázaro.

La mandataria le recordó estar contra el nepotismo y que Morena ya decretó que no postulará a familiares de mandatarios salientes en 2027.

Dijo en su mañanera que el pueblo no ve bien que hermanos sucedan en los cargos a hermanos y de plano le dijo a Saúl que debería esperarse 6 años, “todavía está joven”, indicó.

Cerca de Zacatecas, en Nuevo León, el senador Luis Donaldo Colosio adelantó que le gustaría participar en la contienda por la gubernatura que hoy ocupa Samuel García, por MC, y quien pretende heredarle a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, el cargo en 2027.

¿Quién dijo no al nepotismo?

